Торговая сеть «Изуми» разыграла путевку в Турцию

Руководство торговой сети «Изуми» решило порадовать своих покупателей — нет, не обновками, а путевками в жаркие страны. Каждый месяц, все лето Изуми разыгрывает путевку на двоих. На днях в лотерее разыграли путешествие в Турцию и огромное количество супер подарков.

Самые преданные покупатели торговой сети «Изуми» собрались, чтобы попытать счастье в лотерее. Качественные сумки, кожаные ремни, вместительные чемоданы — более 30 человек сегодня получили отличные подарки от Изуми.

Ирина Бычкова, управляющий директор торговой сети «Изуми»: «Изуми» в этом году исполняется 17 лет, также в этом году мы открыли горный отель «Изуми-Тау» и решили сделать нашим покупателям подарки. Нужно всего лишь купить в нашем магазине товаров на определенную сумму и вам выдается лотерейный билет. Больше купонов — больше шансов выиграть».

Нескольким счастливчикам вручили подарочные сертификаты на отдых в горном отеле «Изуми-Тау». Победители лотереи проведут свои выходные в уютном коттедже с бассейном и всеми удобствами.

«Я очень рада, что сегодня выиграла такой сертификат. Вообще я постоянно беру обувь в «Изуми» и всегда всем довольна. Надеюсь, что скоро отдохну с внуками там», — рассказывает счастливая обладательница сертификата на отдых в «Изуми-Тау».

Супер приз — отдых на двоих выиграла Арайлым Кортаева. Девушка не смогла сдержать эмоций, когда именно ее номер озвучили в микрофон.

«Я настолько счастлива, что не передать словами. Я очень благодарна «Изуми», они молодцы, что устроили такой праздник. Сейчас мой муж на работе, когда освободится мы выберем дату и поедем отдыхать. Надеюсь уже на следующей неделе», — говорит победительница лотереи, счастливая обладательница путевки в Турцию, Арайлым Кортаева.

Уже сейчас покупателям торговой сети «Изуми» выдаются купоны на розыгрыш июльских призов и подарков. Супер призом этого месяца станет поездка в жаркий и солнечный Египет. Одевайтесь в Изуми, и отдыхайте с Изуми!

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