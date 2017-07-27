Три преступления и 25 правонарушений выявлено в ходе ОПМ «Природа» в ЮКО

Полицейские ЮКО в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Природа» выявили 3 экологических преступления и 25 правонарушений в сфере природоохранного законодательства, сообщает пресс-служба ДВД ЮКО.

В регионе с 10 по 31 июля сотрудники МПС ДВД ЮКО совместно с сотрудниками природоохранной инспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Природа». Цель мероприятия — предупреждение и выявление экологических преступлений, пресечение браконьерства и защита водных ресурсов.

В ходе проведения мероприятия по защите редких животных и растений, пользования недрами без разрешения, выявлено 3 экологических преступления и 25 административных правонарушений.

14 июля 2017 года сотрудниками МПС Созакского РОВД в ущельях «Кіші қара құс» задержан с обрезом местный житель, 1998 года рождения. Стражами порядка был изъяты двухствольный обрез с двумя патронами. По данному факту Созакским РОВД возбуждено уголовное дело по ст. 288 ч.1 УК. «Незаконное изготовление оружия», проводится досудебное расследование.

20 июля экологическое преступление зарегистрировано в Сарыагашском районе. Полицейские выявили незаконное пользование недрами на реке Келес. Установлено, что 34-летний местный житель на экскаваторе незаконно добывал гравий и песок. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 334 УК РК «Самовольное пользование недрами», спецтехника водворена на автостоянку. Проводится досудебное расследование.

В период проведения ОПМ «Природа» выявлено 25 административных правонарушений, нарушители оштрафованы на сумму более 190 000 тенге.

Оперативно-профилактическое мероприятие «Природа» продлится до 31 июля текущего года.