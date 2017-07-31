В ДЧС ЮКО опровергли информацию о срыве пожарного гидранта на улице Жангельдина

В ДЧС ЮКО официально опровергли информацию о срыве пожарного гидранта на улице Жангельдина. У противопожарной службы города своя версия произошедшего. В Департаменте утверждают, что сообщили об утечке воды из штока гидранта в аварийную службу водоканала.

«30 июля в 19:10 в ДЧС Южно-Казахстанской области поступило сообщение о том, что в Шымкенте по улице Молдагуловой на территории Центра реабилитации детей и подростков произошло возгорание сухой травы. Первые пожарные подразделения выехали на место происшествия в 19:12 и прибыли в 19:19.

На месте происшествия горела сухая трава площадью 0,9 га и 1 дерево. Пожар был локализован в 19:33 и полностью потушен в 21:50.

«В ликвидации пожара были задействованы восемь человек личного состава и две единицы техники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС ЮКО, — говорится в официальном сообщении. — Во время выезда на место происшествия для обеспечения доставки дополнительной воды, пожарные расчеты примерно в 20:15 минут сделали забор воды с пожарного гидранта, расположенного по улице Жангельдина. После забора шток пожарного гидранта был полностью закрыт, была снята пожарная колонка. В это время пожарные заметили небольшую утечку воды со штока. В 20:28 минут пожарный пожарной части №3 Б. Андешбаев доложил обстановку дежурному радиотелефонисту службы пожаротушения и сообщил о необходимости вызова аварийной службы водоканала. В 20:30 минут дежурный радиотелефонист сообщил в аварийную службу водного хозяйства об утечке воды с пожарного гидранта, на что дежурный диспетчер водоканала ответил, что аварийная бригада на вызове».

Далее после полной заправки пожарные подразделения выехали на дальнейшее тушение пожара указанного объекта.

«В данном случае пожарные пожарной части №3 действовали по обстановке, вовремя доложили о неисправности и непригодности пожарного гидранта. За ремонт и техническое содержание пожарных гидрантов служба пожаротушения ответственности не несет», — пояснили в ДЧС ЮКО.

Напомним, фонтан воды высотой в несколько этажей на пересечении улиц Жангельдина и Калдаякова, внезапно забивший из по земли, очень удивил горожан. Аварийной службе городского водоканала пришлось отключить от водоснабжения несколько районов города. На работы по ликвидации аварии ушло два часа.

У представителей водоканала своя версия произошедшего.