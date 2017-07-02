В Казыгуртском районе возобновляются работы по выращиванию малины

Благодаря тому, что Казыгуртский район является горной местностью, здесь созданы все благоприятные условия. Поэтому в ближайшие годы необходимо увеличить объемы урожая малины. Самое главное – профессиональным садоводам необходимо делиться опытом с населением и объединить всех людей, которые хотят заниматься выращиванием малины.

Об этом сообщил аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев в ходе рабочей поездки в Казыгуртский район во время ознакомления с крестьянским хозяйством «Нур-Айдар».

Крестьянское хозяйство «Нур-Айдар», расположенное в сельском округе Жинишке Казыгуртского района, на протяжении 3 лет занимается выращиванием малины. Первоначально, Еркин Шералиев посадил малину на 7 сотках земли — на сегодняшний день он является профессионалом своего дела. Он арендовал 3 гектара земли на 49 лет и ежедневно собирает 200 килограммов малины.

«Килограмм малины мы продаём за 700 тенге. Каждый корень дает 2-3 кг продукции. Во время сезона с гектара можно собрать 12 тонн малины. Во время уборочных работ привлекают около 20 сельских жителей, и за килограмм собранных плодов платят 150 тенге. Питание работников бесплатное. В среднем рабочие в день зарабатывают 2000-3000 тенге», — сказал председатель крестьянского хозяйства Еркин Шералиев.

Малина считается многолетним кустарниковым растением. Дикий вид малины в растет в теневом месте. Учитывая это, он специально выбрал холмистую территорию на окрестности села. Также, он планирует увеличить объем плодов до 1,5 гектаров. Аким области остался доволен планом работы хозяйства, и поручил руководству района увеличить малиновые плантаций в горных округах района.

«Мы должны поддерживать таких дельных садовников. Пользуясь опытом крестьянского хозяйства «Нұр-Айдар» необходимо активизировать работу по выращиванию малин. Мы должны объединить другие хозяйства и помочь создать кооператив»,- сказал Жансеит Кансеитович.

Затем, аким области ознакомился с работой оздоровительного центра «Қазығұрт» и детского лагеря в сельском округе С. Ракимова. Зона отдыха, находящаяся на базе крестьянского хозяйства «Нұрлан» построена в 2011-2013 годах. На общей площади, охватывающий 2 гектара земли насчитывается 11 коттеджей на 44 мест, двухэтажные дома отдыха, спортивная площадка, столовая, бассейн. Кроме катания на лошадях на территории зоны отдыха держат кобыл, а также здесь работает центр саумал по приготовлению парного кобыльего молока.