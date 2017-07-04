В Сарыагашском районе ЮКО обновят линии электропередач

ТОО «Онтустик Жарык Транзит» обновит в Сарыагаше линии электропередач. Будет заменена половина всех электролиний города. 70% работ уже выполнено. Это стало возможным благодаря инвестиционной программе ТОО «ОЖТ».

Чтобы провести 12 километров линий электропередач, специалистам понадобилось установить 450 железобетонных столбов. Данный участок насчитывает 650 абонентов, а это значит, что все они будут обеспечены качественной электроэнергией.

Модернизация действующих линий электропередач и строительство новых являются одной из приоритетных задач ТОО «Онтустик Жарык Транзит». В Сарыагашском районе ЮКО энергетики уже провели 34 километра линий различного напряжения, для этого было установлено 1100 столбов и обновлено пять трансформаторных подстанций. Кроме того, мощность одной подстанции повышена с 2,5 Киловольт-ампер до 4 Киловольт-ампер.

Немалая работа проделана и в сельском округе Келес. На сегодняшний день в Келесе обновлен 31 километр линий электропередач, 17 километров из которых — самонесущий изолированный провод, исключающий потери и хищения электроэнергии. В ближайшее время в округе планируется замена девяти трансформаторов.

Работы, проводимые в соответствии с утвержденным графиком, должны завершиться в сентябре 2017 года. В ТОО «ОнтустикЖарыкТранзит» подчеркивают — вся деятельность компании направлена на дальнейшее бесперебойное энергообеспечение жителей региона.

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