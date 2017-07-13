Здравствуйте, уважаемый телеканал «Отырар». Прошу помочь мне с решением моей проблемы. Дело в том, что возле моего дома год назад поставили мусорные контейнеры. Когда контейнеры устанавливали, обещали убрать их в скором времени.
Так как нет возможности съездить в акимат, пишем им на WhatsApp и электронную почту, регулярно, с начала года с просьбой убрать эти самые контейнеры. Акимат оставляет все без внимания. Из-за этих контейнеров летом дома стоит ужасная вонь. Рядом с этими контейнерами проходят газовые трубы.
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С недавних пор сухостой начали поджигать именно под газовыми трубами. Если произойдет утечка, дом полетит в воздух. Помогите, пожалуйста, убрать эти контейнеры!
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1 Комментарий Включено "В Шымкенте мусорные контейнеры поставили под забор дома"
В акимат пишем? Так это совсем бессмысленно. Акимату некогда! У акимата куча сверхгигантских дел! Подумаешь, вонь от мусорных контейнеров! Переживут. Вы, главное, окурок мимо контейнера не бросайте. Штраф неизбежен! Костры под газовыми трубами жгут? Тоже вопросик мелкий. Ну, взорвутся два-три дома. Это что, катастрофа? Не акимат же сгорел!