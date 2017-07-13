В Шымкенте мусорные контейнеры поставили под забор дома

Здравствуйте, уважаемый телеканал «Отырар». Прошу помочь мне с решением моей проблемы. Дело в том, что возле моего дома год назад поставили мусорные контейнеры. Когда контейнеры устанавливали, обещали убрать их в скором времени.

Так как нет возможности съездить в акимат, пишем им на WhatsApp и электронную почту, регулярно, с начала года с просьбой убрать эти самые контейнеры. Акимат оставляет все без внимания. Из-за этих контейнеров летом дома стоит ужасная вонь. Рядом с этими контейнерами проходят газовые трубы.

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С недавних пор сухостой начали поджигать именно под газовыми трубами. Если произойдет утечка, дом полетит в воздух. Помогите, пожалуйста, убрать эти контейнеры!

Калипа Бижанова