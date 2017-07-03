В Шымкенте начали выдавать повышенные пенсии

Перед отделением Халыкбанк по улице Аскарова вновь огромная очередь. Среди собравшихся пенсионеры. По словам пожилых граждан, они пришли за пенсией.

В связи с тем, что 1 и 2 июля были выходными, перевод денег будет осуществлен до конца дня, заверили специалисты. Но это пенсионеров не расстроило. Они рады встрече со знакомыми, шутят, а также делятся новшествами. Как утверждают пожилые, даже повышенная пенсия с июля не спасает. Цены растут с каждым днем.

Маргарита Сивухина, пенсионерка: «Если от базовой пенсии, то это будет не значительное повышение. Судя по тому какие сейчас цены на продукты, существенной разницы не заметим».

Напомним, размеры солидарных пенсий повышены на 11%, с учетом 9% повышения в начале года. Размер базовой пенсии будет повышен на 13%, с учетом 7% повышения в начале года. Таким образом, с 1 июля 2017 года обеспечено повышение размеров пенсий до 20% по сравнению с уровнем 2016 года. Это повышение касается всех пенсионеров, что составляет более 2 млн. человек.

Несибели Каражанова, заместитель директора департамента «Межведомственный расчетный центр социальных выплат» — по ЮКО филиал НАО «Государственная корпорация»: «С 1 июля завершился перерасчет пенсионных выплат — это пенсии по возрасту и базовая пенсия. При назначении пенсионных выплат по возрасту среднемесячный заработок для назначения пенсии будет браться 46 МРП».

Размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка с 1 января 2017 года повышен на 7%, а с 1 июля 2017 года повышен еще на 20%. В результате в 2017 году в сравнении с 2016 годом рост составит 27%.

«По очередности рождаемости детей 1, 2, 3 ребенок, им назначается единовременная выплата в размере 86 тыс. тенге. После появления 4 ребенка и более, будет выплачено 146 тыс. тенге», — Несибели Каражанова.

Если у вас возникли вопросы можете обратиться в районные отделения департамента «Межведомственный расчетный центр социальных выплат» — по ЮКО по месту жительства.

Напомним областной департамента «Межведомственный расчетный центр социальных выплат»» переехал по адресу Казыбек би, 52.

Шынар Оразова