В Шымкенте оставлен в силе приговор «любителю детей»

В Шымкенте, в областном суде оставили в силе приговор 63-летнему Юсуппеку Т. Судом первой инстанции пенсионер был признан виновным в неоднократном развращении малолетних, а также в насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении заведомо малолетнего ребенка.

Будучи в гостях у знакомых, и даже оставленный ночевать в доме хозяев, пенсионер ночью пробрался в детскую спальню и начал совершать развратные действия с малолетними дочками хозяев.

Специализированный уголовный суд приговорил его к 16 годам лишения свободы. Подсудимый подал апелляцию, объясняя свои действия огромной любовью к детям и ходатайствуя о смягчении приговора.

Адвокаты утверждали, что совершить сексуальное насилие пенсионер не мог в силу возраста. Коллегия по уголовным делам не нашла причин для изменения вердикта.

Наурызбай Ауезов, судья областного суда ЮКО: «Приговор суда первой инстанции оставить без изменения. Ходатайство осужденного без удовлетворения».