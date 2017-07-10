В Шымкенте патруль экипаж МПС столкнулся с легковушкой. ДТП произошло на перекрестке улиц Торекулова и Казыбек-Би. По словам водителя легкового авто, патрульный автомобиль МПС ехал на большой скорости и врезался в легковушку. Полицейские выясняют детали ДТП.

Проведено наркологическое освидетельствование, результаты которого показали, что никто из участников ДТП не употреблял алкоголь. Оба участника ДТП получили ушибы легкой степени, автомобили отправлены на стоянку.

«На перекрестке Казыбек-Би и Торекулова не работал светофор, и там не было полицейского регулировщика, я посмотрел по сторонам, и поехал, я был не на главной дороге, и тут удар, меня выкинуло на 30 метров почти, теперь говорят, что вина моя. Сейчас мы прошли экспертизу на алкоголь, оба чисты. Как и что будет — не знаю, но моя машина уже не подлежит восстановлению, да и пусть, главное живы!» — рассказал участник ДТП Ербол Кузылбаев.

К слову, на данном перекрестке во время ДТП не работал светофор.