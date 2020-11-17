В Туркестанской области Nexia въехала в полицейскую машину. Собранные материалы в отношении водителя иномарки направлены в административный суд, передает Otyrar.KZ.

Напомним, ночью, 14 ноября текущего года в дежурную часть ОП Кентау поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на трассе Кентау-Туркестан. Как установили полицейские, возле одного из прилегающих поселков, автомашина марки Nexia под управлением местного жителя въехала в служебную автомашину патрульной полиции.

В результате ДТП различные травмы получили 6 человек, двое водителей и 4 пассажира обеих автомашин, которые обратились за медицинской помощью.

Водитель Nexia признал свою вину в совершении ДТП. Автомашинам нанесен материальный ущерб.

Собранные материалы в отношении водителя направлены в административной суд для принятия законного решения.