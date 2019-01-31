В специализированном суде Шымкента полностью были сняты обвинения к мотоциклисту — участнику ДТП, которое произошло в сентябре прошлого года и имело большой общественный резонанс.

Напомним, что в ночь с 17 на 18 сентября прошлого года по проспекту Байдибек би произошла авария с участием мотоциклиста и спецавтомашины дорожной полиции. Тогда сотрудники в погонах утверждали, что мотоциклист, увидев их, пытался скрыться, но не справился с управлением и врезался в их автомобиль.

Мотонаездник рассказал свою версию. По его мнению, все было совсем иначе: полицейские намеренно врезались в него.

К тому же у ночного инцидента тогда появилось неожиданное продолжение. В социальных сетях появились кадры, предположительно с видеожетона сотрудника полиции. На них отчетливо видно, да и слышно, кто в кого в ту ночь попал.

По факту дорожно-транспортного происшествия с участием мотоцикла и автомобиля дорожно-патрульной полиции, имевшего место в г. Шымкенте 17 сентября, для определения угла столкновения транспортных средств назначена транспортно-трасологическая экспертиза. По нарушению полицейскими этического кодекса государственных служащих проводилось служебное расследование, сообщили в пресс-служба Департамента полиции г. Шымкента.

Напомним, что тогда мотоциклисты Шымкента обвиняли сотрудников дорожно-патрульной полиции в намеренном наезде на мотолюбителя.

Теперь же стало известно, кто прав в этой истории и как все было на самом деле.

Комментирует Абдугаппар Бекназаров, судья специализированного административного суда города Шымкента: «Специализированным административным судом города Шымкента было рассмотрено административное дело в отношении хозяина мотоцикла Г. Согласно материалам дела в его отношении был составлен протокол о том, что он 18 сентября, управляя мотоциклом марки «Хонда», совершил столкновение со спецавтомашиной под управлением сотрудника полиции. В ходе расследования установлено, что со стороны мотоциклиста совершения правонарушения не было, так как из видеоматериалов видно, что сотрудники полиции в ходе остановки мотоциклиста сами спровоцировали ДТП.

Так как административная ответственность наступает за нарушение правил дорожного движения, а в данном случае мотоциклист их не нарушал, то с него сняты все обвинения. Ущерб в данном случае тоже не установлен, так как не установлено то, кто является потерпевшим в данной ситуации. Кроме того установлено, что сотрудники полиции в ходе несения службы допустили нарушения правил дорожного движения. В настоящее время мотоциклист от адмответственности освобожден».

Осталось узнать результаты служебного расследования в отношении полицейских и то, кто же оплатил ремонт поврежденной спецавтомашины. Нами отправлен официальный запрос.

Ернар Балабеков