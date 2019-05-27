ДТП с участием полицейского спецавтотранспорта произошло в Шымкенте

Дорожно-транспортное происшествие с участием полицейской спецмашины произошло сегодня в Шымкенте.

Примерно 8:30 часов, на пересечении улиц Жибек-Жолы и Аймауытова, автомашина марки «Toyota Camry», которая ехала по ул. Жибек-Жолы со стороны ул. Рыскулова, в направлении ул. Аймауытова, не уступив дорогу столкнулась со спецавтомашиной марки «JAC S5» местной полицейской службы, которая ехала во встречном направлении по ул. Жибек-Жолы, в сторону ул. Рыскулова.

В результате ДТП обеим автомашинам был нанесен материальный ущерб. После оказания медицинской помощи водителей отпустили домой. Пассажиров в автомашинах не было.

В отношении водителя автомашины «Toyota Camry» составлен административный протокол по части 2 статьи 610 КоАП РК.