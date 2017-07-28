В Шымкенте подросток получил ножевое ранение, защищая женщину от избиения. Полицейские Шымкента задержали подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, передает Kazakhstan Today.

«23 июня 2017 года на пульт 102 в дежурную часть Каратауского ОП УВД г. Шымкента поступило сообщение о том, что около 12.40 в областную клиническую больницу поступил несовершеннолетний местный житель, 2000 года рождения, с диагнозом: колото-резаная рана в области грудной клетки. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что 22 июня 2017 года примерно в 22.00 на территории дачного массива Кайнар Булак, на пересечении улиц Достык и Мичурина, между супружеской парой возникла ссора, в ходе которой супруг (житель Сайрамского района, 1985 года рождения) начал избивать свою супругу. Проходящий мимо несовершеннолетний попытался заступиться за женщину. Между ним и мужчиной возникла словесная перепалка, после чего житель Сайрамского района нанес несовершеннолетнему ножевое ранение в область грудной клетки и скрылся в неизвестном направлении», — сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Каратауского ОП, возбуждено уголовное дело по статье УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый найден и арестован. В настоящее время проводится досудебное расследование.