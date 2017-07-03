В Шымкенте пьяная компания избила полицейских. Трое выпивших друзей пытались на авто скрыться от сотрудников полиции. Когда побег не удался, мужчины избили полицейских.

С сержанта и старшины злоумышленники сорвали погоны. Полицейским досталось — синяки, ссадины и царапины вкупе с разорванными вещами.

У полицейских было совершенно рутинное дежурство, пока они не встретили подозрительный автомобиль. Сотрудники полиции заподозрили водителя в том, что он, мягко говоря, не совсем трезв. Водитель решил не останавливаться, как выяснилось позже, два пассажира в салоне автомобиля были с ним совершенно солидарны. Но скрыться не удалось, автомобиль свернул в проулок и оказался в тупике.

Молодые мужчины покинули салон и накинулись на полицейских с кулаками. Угомонить разбушевавшихся пассажиров и водителя смог только другой экипаж, приехавший на подмогу. Злоумышленников сначала уложили на землю, а потом повезли на освидетельствование.

Состояние дебоширов прокомментировал Жандос Султанов, начальник отдела следствия Енбекшинского ОП.

«Экспертиза показала, что у троих средней тяжести алкогольное опьянение. Сейчас они вину признали и раскаялись. По двум статьям уголовного кодекса проводится досудебное расследование. По одной из них им может грозить до 10 лет тюрьмы», — рассказал Султанов.