В Шымкенте создана новая ирригационная система

Впервые за долгие годы в Шымкенте начали работу по обновлению системы городской ирригации. Сейчас в областном центре разработана целая Программа по обновлению и ремонту ирригационных систем города Шымкента (по объему печатных листов она потянет на толстенную книгу).

О том, что делается в городе, чтобы дожди перестали представлять проблему для горожан, нам рассказали в отделе жилищно-коммунального хозяйства города Шымкента.

Когда пришла большая вода

Когда в последний раз по шымкентским арыкам бежала вода? Помните времена, когда в жару можно было присесть у арыка, помыть руки, смочить носовой платок и даже умыться. Сейчас вода по арыкам несется, выплескиваясь за их берега разве что в дожди. И тогда на дорогах Шымкента образуются настоящие озера с неизвестной глубиной. Неизвестной настолько, что в любой момент, пробуя перейти через дорогу, ты, сделав неосторожный шаг в сторону, можешь просто провалиться в ирригационный лоток…

Жалобы горожан давно уже услышали в акимате Шымкента. И не просто услышали, а поняли – необходимо действовать. Но не сгоряча, а строго по плану. К слову, аким города не сомневался – в затопах не виноваты ни проектировщики, ни подрядчики.

«Вы и сами видели, что во время дождей творилось – у нас вся ирригация вышла из строя. Арыки у нас могут внезапно где-то начаться и непонятно где закончиться. Кроме того, перед ресторанами, кафе, магазинами владельцы перекрыли лотки, кто-то под стоянку, кто-то под строительство здания. При этом перед ресторанами и кафе даже тротуаров нет. Поэтому мы понимаем, что сейчас прежде всего необходимо привести в порядок ирригационную систему. И я благодарен вам, что вы одобрили нашу заявку на выделение денег на обустройство ирригации пока на 23-х улицах города», – сказал Габидулла Абдрахимов, обращаясь на одной из сессий маслихата к народным избранникам.

… Первые проблемы с ирригационной системой города начались еще в конце 80-х. Тогда на отдельных участках города начали образовываться большие затопы. Старожилы не дадут соврать – перекресток тогда еще ул. Советской и пр. Коммунистического (ныне – Казыбек би и Тауке хана) во время сильных дождей оказывался практически залит водой.

В начале 90-х и вовсе на старых ирригационных лотках появились новые… строения – будки, автостоянки, в последствии – кафе. И лотки на многих городских улицах попросту исчезли.

К первой проблеме добавилась вторая: городское озеро в районе «Верхнего» рынка кто-то ну очень «умный» посчитал ненужным, а огромную территорию нерационально используемой, забетонировал дно и… организовал там рынок сельхозпродуктов. Вот тогда-то наводнения и стали головной болью не только жителей центральной части города, но и окраин Шымкента. При этом, домам, оказывавшимся в зонах постоянных подтоплений, годами наносился серьезный урон. Некоторые дома такого натиска воды просто не выдерживали и рушились.

Первые грамотные шаги

О том, что в последние годы жалоб от жителей стало поступать все больше и больше, говорить излишне. В 2014 году акимат Шымкента решил приступить к ремонту ирригационной системы города. Вот только в этом деле решено было использовать научный подход – ирригационная система города к тому моменту была разрушена, что называется, до основания.

Доктор технических наук, профессор ЮКГУ им. М. Ауэзова Елеу Наурызбаев говорит, что коллективу специалистов предстояло определить наиболее уязвимые участки городской инфраструктуры в паводковый период.

«Полученная информация легла в основу проекта оптимального отвода паводковых вод в городскую канализацию с устройством дождеприемников, – объясняет профессор. – Еще одним направлением стало моделирование дождевой (ливневой) канализации с учетом возможностей отвода части паводковых вод по открытым лотковым системам. Там, где это возможно, мы предложили реанимировать и реконструировать арычную систему, определили первоочередные участки понижения грунтовых вод с последующим использованием их для технических нужд. Также мы работали над автоматизацией управления по предупреждению затопления опасных участков города».

Стоит отдать должное местной исполнительной власти – впервые о проблеме системы ирригации не просто поговорили, а взялись за ее решение основательно, изучив ее суть и используя рекомендации ученых. Они и легли в основу проекта реконструкции старых, проектирования и строительства новых систем ирригации.

Была проведена полная инвентаризация лотковой системы водоотводящей сети, отмечены места сбоев этих систем при интенсивном дожде и в период снеготаяния, определены места контруклонов. В ходе исследования рассмотрены варианты переброски части стоков рек Карасу и Кошкарата в естественные артерии города, в частности в реку Бадам.

На основе анализа гидрологии города, включая каналы Бадамский, Шымкентский и Жанашек, сделан объективный гидрологический расчет паводковых вод для подбора лотковых элементов. Впервые, исходя из рельефа местности и наличия естественных водотоков и сухих балок и оврагов, территория города разделена на 4 зоны водосбора.

Исследователи, например, предложили использовать сухие логи «Албасты сай» и «Курубуржар сай» как естественные каналы для отвода паводковых вод во время интенсивных дождей.

Вот только для реализации этого масштабного проекта требуются внушительные суммы. И тут без одобрения депутатов, конечно, не обойтись. Впрочем, последних долго уговаривать не пришлось – они и сами каждый день пользуются городскими улицами и не по наслышке знакомы с проблемами, которые озвучил в своем обращении к ним аким Шымкента:

«Арыки у нас могут внезапно где-то начаться и непонятно где закончиться. Кроме того, владельцы некоторых ресторанов, кафе, магазинов попросту перекрыли лотки – кто-то эти территории под стоянку приспособил, кто-то – под строительство здания… Все видели, что творилось в городе во время майских ливневых дождей – у нас вся ирригация вышла из строя».

Депутаты проголосовали за выделение из бюджета города Шымкента необходимой суммы на обустройство ирригационных лотков и очистку каналов. В целом же, работы по спасению города от ливневых стоков и подтоплений обойдется бюджету в 214 миллионов тенге.

Каков план?

Согласно разработкам ученых в Шымкенте восстанавливается старая, существовавшая ранее система ирригации и строится новая. Все работы по традиции начали с центра города. О ходе работ и планах по отводу всех сточных вод рассказал специалист отдела ЖКХ города Шымкента Ерубай Куралбаев.

«Всю работу мы начали с центра города. Работы по восстановлению ирригационной системы ведутся на 10 улицах, включая проспект Бейбитшилик, улиц Момышулы, Акпан батыра, Рыскулбекова, Жангельдина, Анарова. В общей сложности планируется заменить и отремонтировать лотковую систему длиной 19 км. На трех проблемных участках – возле спорткомплекса «Спартак», на пересечении проспекта Кунаева и улицы Туркестанской, а также возле рынка «Евразия» – предполагается увеличить мощность водостоков, чтобы избежать традиционных в этих местах разливов.

Мы основательно будем развивать сбросные арыки, сейчас они не обеспечивают максимального отвода воды. Это в части города от улицы Казыбек би до Туркестанской, кроме того, необходимо расширить отводные арыки в районе спорткомплекса «Спартак» от комплекса «Махараджа» через баню на улице Туркестанской до речки Карасу.

Еще один важный шаг, который скорее можно назвать первоочередной задачей – восстановление и развитие исторической схемы – по главной водной артерии города, как мы называем улицу Казыбек би. Здесь планируется отвод через улицу Токаева, Туркестанскую в реку Кошкар ата.

Далее – улица Аскарова от ТД «Шымсити». Здесь сброс сточной воды планируется провести между частными строениями напрямую в Кошкарату. Если брать северное направление, то от рынка Евразия по улице Рыскулова отвод выводим через многоэтажные дома в канал Шымкентский. В связи с увеличением объемов воды необходимо наращивать русло имеющегося канала по улице Кобыланды. Отмечу, воды в районе поселка Жидели неподалеку от аэропорта, сливаются в Кошкарату, в районе свинцового завода – в Бадам.

И, наконец, так называемая новая часть города. Район микрорайона «Нурсат» и АДЦ. Воду будем отводить по естественному руслу в существующий овраг «Самал». Вдоль дендропарка у нас расположен лоток. По нему вода и будет стекаться в этот овраг», – рассказал Ерубай Куралбаев.

Горожане, спешащие по своим делам, наверняка сетовали на образование «пробок» на городских улицах. И, не исключено, что возмущались, – нашли, мол, время лотки ставить. Еще и там, где их сроду не было.

Остается только надеяться, что все, что сделано – не зря и уже осенью Шымкент с ливневыми потоками справится. Главное, выдержать сроки. Тем более, глава города Габидулла Абдрахимов отметил – затягивать эту работу до октября, как изначально планировалось, нельзя и потребовал ускориться, чтобы уже в сентябре первые осенние дожди не стали головной болью горожан и местной исполнительной власти.

Саида Турсуметова