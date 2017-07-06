В ЮКО прошел молодежный фестиваль «Shymkent Tau Fest — 2017»

Лето в южном Казахстане отличная пора — жара, солнце. Провести свой выходной в такую погоду лежа на диване априори невозможно. Поэтому специально для молодежи области организовали молодежный фестиваль Тау-Фест, на котором ребят ждали костры, палатки и отличный отдых на природе.

Первым испытанием для ребят стали… как раз палатки. Установить их неподготовленным туристам оказалось нелегко. Бывалым юным путешественникам эта задача не составила труда.

На фестиваль Тау-Фест приехало больше 200 человек. Большинство из них — учащиеся нескольких школ города. Приехали на фестиваль также спортсмены и ребята из областной станции юных туристов.

«Я надеюсь, что мы здесь отдохнем, вкусно покушаем и поиграем с друзьями», — рассказывает участник фестиваля.

Но для начала — уборка. Перед открытием фестиваля ребята решили провести небольшой субботник. Бутылки, стекла, пластмассовые крышки — все в мусорный бак. Ребята понимают всю важность сохранения чистоты природы.

«Мы вышли на субботник, потому что мы ведь здесь три дня жить будем — должно быть чисто рядом. Мусора конечно немало нашли, видимо до нас туристы не убрали за собой. Мы когда будем уезжать обязательно весь мусор приберем. Зачем загрязнять окружающий нас мир?» — рассуждает участница субботника.

Асет Абдраханов, руководитель отдела предпринимательства г. Шымкент: «Наша главная цель — популяризация наших туристических объектов. Мы хотим, чтобы ребята знали что есть в окрестностях города, где можно прийти и искупаться. У нас экскурсия по горам будет тоже, мы каждый год хотим проводить фестиваль в разных местах».

Второй день фестиваля ознаменовался спортивными состязаниями. Пассивный отдых не для участников Тау-Феста. Перепрыгнуть через импровизированный обрыв, пройти по натянутым между деревьями веревками — вот что интересно молодым. Показать свои альпинистские навыки решили 13 команд по 6 человек в каждой.

В этом году организаторы решили разнообразить Тау-Фест. Два дня молодежь отдыхала на берегу Бадама, а на третий день ребят ждала поездка в Сайрам-Угамский национальный парк. Экскурсия по горам стала завершением фестиваля «Shymkent TauFest 2017». Организаторы же обдумывают предложение проводить такой фестиваль чаще.

Анастасия Новикова