В ЮКО прошел молодежный фестиваль «Shymkent Tau Fest — 2017»

0
67

Лето в южном Казахстане отличная пора — жара, солнце. Провести свой выходной в такую погоду лежа на диване априори невозможно. Поэтому специально для молодежи области организовали молодежный фестиваль Тау-Фест, на котором ребят ждали костры, палатки и отличный отдых на природе.

Первым испытанием для ребят стали… как раз палатки. Установить их неподготовленным туристам оказалось нелегко. Бывалым юным путешественникам эта задача не составила труда.

На фестиваль Тау-Фест приехало больше 200 человек. Большинство из них — учащиеся нескольких школ города. Приехали на фестиваль также спортсмены и ребята из областной станции юных туристов.

«Я надеюсь, что мы здесь отдохнем, вкусно покушаем и поиграем с друзьями», — рассказывает участник фестиваля.

Но для начала — уборка. Перед открытием фестиваля ребята решили провести небольшой субботник. Бутылки, стекла, пластмассовые крышки — все в мусорный бак. Ребята понимают всю важность сохранения чистоты природы.

«Мы вышли на субботник, потому что мы ведь здесь три дня жить будем — должно быть чисто рядом. Мусора конечно немало нашли, видимо до нас туристы не убрали за собой. Мы когда будем уезжать обязательно весь мусор приберем. Зачем загрязнять окружающий нас мир?» — рассуждает участница субботника.

Асет Абдраханов, руководитель отдела предпринимательства г. Шымкент: «Наша главная цель — популяризация наших туристических объектов. Мы хотим, чтобы ребята знали что есть в окрестностях города, где можно прийти и искупаться. У нас экскурсия по горам будет тоже, мы каждый год хотим проводить фестиваль в разных местах».

Второй день фестиваля ознаменовался спортивными состязаниями. Пассивный отдых не для участников Тау-Феста. Перепрыгнуть через импровизированный обрыв, пройти по натянутым между деревьями веревками — вот что интересно молодым. Показать свои альпинистские навыки решили 13 команд по 6 человек в каждой.

В этом году организаторы решили разнообразить Тау-Фест. Два дня молодежь отдыхала на берегу Бадама, а на третий день ребят ждала поездка в Сайрам-Угамский национальный парк. Экскурсия по горам стала завершением фестиваля «Shymkent TauFest 2017». Организаторы же обдумывают предложение проводить такой фестиваль чаще.

Анастасия Новикова

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Отправить ответ

Оставьте первый комментарий!

Уведомлять меня
2000
wpDiscuz