В ЮКО установлены КРИС-П. Избежать штрафов нарушителям не получится. Водителям придется вспомнить, что ограничение скорости на дорогах в ЮКО и Шымкенте — 60 километров в час.

Собрать и установить новый фоторадар КРИС-П — дело нескольких минут. За водителями теперь наблюдают вот такие, с виду неприметные, треножные фоторадары. Это маленькое устройство станет настоящей грозой для любителей превышать скорость.

Серик Макашев, капитан полиции: «Мы просто выставляем его, настраиваем километраж, выставляем порог скорости, он сам фиксирует и отправляет в процессинговый центр. Фоторадар представляет собой нехитрую конструкцию и может работать как днем, так и ночью.

Один такой механический помощник полиции обошелся в 9 миллионов тенге. Приборы самостоятельно фиксируют правонарушение — чаще всего превышение скорости. После — составление протокола, и данные отправляются в процессинговый центр. В течение нескольких дней нарушитель получит «письмо счастья».

На удивление, новость о фоторадарах радует некоторых водителей. Константин Гавшев за рулем 10 лет. Внимательный и аккуратный водитель письма со штрафами не получал ни разу. Константин считает, что нововведение дисциплинирует участников дорожного движения.

Константин Гавшев, житель Шымкента: «Радары дисциплинируют водителей. Много аварий происходит из-за превышения скорости. Лучше не нарушать ограничения. Жизнь важнее, чем скорость».

Данные, фиксируемые фоторадаром, абсолютно прозрачны — стереть информацию или «договориться по-свойски» — невозможно. Такие фотоловушки используют в Южном Казахстане месяц. За короткий срок каждым радаром было выявлено порядка полутора тысяч нарушений.

Алмас Тастанбеков, начальник отдела административной практики управления административной полиции ДВД ЮКО: «Очень быстро обрабатываются нарушения, уведомления мы отправляем на «Казпочту» в тот же день. Водитель получает уведомление и у него есть время оплатить штраф вовремя».

Ответил Алмас Тастанбеков и на многочисленные вопросы об отсутствии знаков ограничения скорости пред фоторадарами.

«У водителей возникают вопросы: почему не стоят знаки перед радарами? Хотел бы объяснить: вообще, по области у нас ограничение скорости 60 км в час, это установлено давно, поэтому мы не ставим знаки. Знать об этом — обязанность водителя», — пояснил полицейский.

Всего в Южно-Казахстанской области установлено шесть фоторадаров. Притормаживать за несколько метров от них не получится. Месторасположение фоторадаров меняется ежедневно. Водителям отныне придется пристально следить за стрелкой на спидометре. Иначе, штраф неминуемо настигнет нарушителей.

Анастасия Новикова