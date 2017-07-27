В ЮКО установлены КРИС-П. Избежать штрафов нарушителям не получится

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фоторадар

В ЮКО установлены КРИС-П. Избежать штрафов нарушителям не получится. Водителям придется вспомнить, что ограничение скорости на дорогах в ЮКО и Шымкенте — 60 километров в час.

Собрать и установить новый фоторадар КРИС-П — дело нескольких минут. За водителями теперь наблюдают вот такие, с виду неприметные, треножные фоторадары. Это маленькое устройство станет настоящей грозой для любителей превышать скорость.

Серик Макашев, капитан полиции: «Мы просто выставляем его, настраиваем километраж, выставляем порог скорости, он сам фиксирует и отправляет в процессинговый центр. Фоторадар представляет собой нехитрую конструкцию и может работать как днем, так и ночью.

Один такой механический помощник полиции обошелся в 9 миллионов тенге. Приборы самостоятельно фиксируют правонарушение — чаще всего превышение скорости. После — составление протокола, и данные отправляются в процессинговый центр. В течение нескольких дней нарушитель получит «письмо счастья».

На удивление, новость о фоторадарах радует некоторых водителей. Константин Гавшев за рулем 10 лет. Внимательный и аккуратный водитель письма со штрафами не получал ни разу. Константин считает, что нововведение дисциплинирует участников дорожного движения.

Константин Гавшев, житель Шымкента: «Радары дисциплинируют водителей. Много аварий происходит из-за превышения скорости. Лучше не нарушать ограничения. Жизнь важнее, чем скорость».

Данные, фиксируемые фоторадаром, абсолютно прозрачны — стереть информацию или «договориться по-свойски» — невозможно. Такие фотоловушки используют в Южном Казахстане месяц. За короткий срок каждым радаром было выявлено порядка полутора тысяч нарушений.

Алмас Тастанбеков, начальник отдела административной практики управления административной полиции ДВД ЮКО: «Очень быстро обрабатываются нарушения, уведомления мы отправляем на «Казпочту» в тот же день. Водитель получает уведомление и у него есть время оплатить штраф вовремя».

Ответил Алмас Тастанбеков и на многочисленные вопросы об отсутствии знаков ограничения скорости пред фоторадарами.

«У водителей возникают вопросы: почему не стоят знаки перед радарами? Хотел бы объяснить: вообще, по области у нас ограничение скорости 60 км в час, это установлено давно, поэтому мы не ставим знаки. Знать об этом — обязанность водителя», — пояснил полицейский.

Всего в Южно-Казахстанской области установлено шесть фоторадаров. Притормаживать за несколько метров от них не получится. Месторасположение фоторадаров меняется ежедневно. Водителям отныне придется пристально следить за стрелкой на спидометре. Иначе, штраф неминуемо настигнет нарушителей.

Анастасия Новикова

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6 Комментариев Включено "В ЮКО установлены КРИС-П. Избежать штрафов нарушителям не получится"

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Игорь
Алмаз Таснанбеков ответил не четко, с его стороны есть кое какие нарушения, во первых знак 60 км/ч должен присутствовать на дороге как заезд в город и выезд и должен стоять где есть населенные пункты или поселки, !! Во вторых это обман и вымогательство , с этим вопросом нужный серьезный ответ и подход,а говорить что попало и действовать не по своему рассудку это болтовня!!!! Нужно собрать собрание и должны присутствовать люди не меньши 100 человек и нужно разобраться в этом вопроссе все сделать так чтоб было справедливо, я наоборот хочу чтоб все водители соблюдали закон и порядок, большая проблема у нас… Показать весь текст »
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1 час 58 минут назад
Айдын Камытбаев

Стоимость 9 000 000 тенге, не перевелись ещё художники рисующие цены😂😂😂

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1 час 57 минут назад
Askhat Assembayev

Законно ставить без предупреждающих знаков?

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46 минут 44 секунд назад
Айдар Мамыров

Да их закон не интересует,как всегда бедный народ страдает…

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36 минут 45 секунд назад
Айдар Мамыров

У Казахстана штраф такой ,что некоторые люди за эти деньги 3 месяца работают…😡😡😡

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
34 минут 59 секунд назад
Айдар Мамыров

Куда депутаты смотрят….😡😡😡😡 уже…

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
33 минут 59 секунд назад
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