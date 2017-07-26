Впервые в истории страны паломники могут вылететь в Мекку прямым рейсом из Шымкента

Впервые в истории страны паломники могут вылететь в Мекку, Медину и Джиду прямым рейсом из Шымкента. Турфирма при ДУМК озвучила расценки на хадж. Хадж-компания предоставит паломникам пакеты услуг «Эконом» и «Стандарт», сообщает ru.sputniknews.kz. Духовное управление мусульман Казахстана объявило о создании хадж-компании ТОО «Тауаф Тревел».

«Многие туристические компании превратили хадж в бизнес, приносящий доход. По данному поводу к нам часто поступают жалобы от паломников. Чтобы тщательно изучить, насколько стоимость услуг отечественных туроператоров соответствует действительности, а также для предоставления качественных услуг, открылась компания «Тауаф Тревел», — сказал директор хадж-компании ДУМК Жандилла Бекжигитов.

Новый туристический оператор при духовном управлении предлагает клиентам пакеты услуг «Эконом» стоимостью 3 800 долларов и «Стандарт» за 4 200 долларов.

«Данные суммы формируются из цен на перелет, проживание, питание и другие оказываемые услуги. Так как мы являемся компанией при ДУМК, мы будем окупать только свои расходы», — уточнил Жандилла Бекжигитов.

Он добавил, что туристическая компания будет предоставлять специальных гидов — имамов, которые будут консультировать паломников.

В этом году первые рейсы в Саудовскую Аравию для совершающих хадж казахстанцев начнутся 22 августа и продолжатся до 26 августа. Их возвращение запланировано на период с 6 по 10 сентября. Наблюдать и помогать паломникам будет хадж-миссия ДУМК в составе группы врачей и сотрудников муфтията.

«В 2017 году квота на хадж для Казахстана составила 2 500 мест. Хочется отметить, что впервые в истории нашей страны паломники смогут вылететь в Мекку, Медину и город Джидда по прямым направлениям из Астаны, Алматы и Шымкента», — заявил руководитель аппарата ДУМК Гылымбек Мажиев.

Туроператор «Тауаф Тревел» при ДУМК в 2017 году осуществит перевозку 300 паломников из Казахстана в Саудовскую Аравию.