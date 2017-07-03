ЮКО ждет жара. Синоптики дали прогноз на июль

По предварительному прогнозу, средняя за месяц температура воздуха, на большей части республики, ожидается около климатических значений, лишь в западных регионах ожидается температура выше нормы на 1 градус цельсия, передает РГП «Казгидромет».

Месячное количество осадков предполагается больше нормы на большей части Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, а также в горных и предгорных районах Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, около и меньше нормы – в остальных регионах республики.

В начале месяца, под влиянием активного циклона, на большей территории Казахстана ожидаются грозовые дожди и усиление ветра 9-14, местами 15-20 м/с, в отдельных регионах возможен град. Исключением станут южные и юго-западные регионы, под влиянием антициклона здесь прогнозируется ясная погода без осадков.

Температура воздуха ожидается:

на западе ночью 15…20 тепла, днем 30…35 тепла

на севере, востоке и центре страны ночью 13…18, днем 28…33 тепла

на юге, юго-востоке и юго-западе ночью 20…28, днем 35…40 тепла.

В праздничные выходные (6-9 июля),с приходом антициклона с Европейской территории России, ожидается прояснение облачности и повышение температуры воздуха в северной половине Казахстана днем до 33…38 тепла, в южной части днем местами до 42 тепла.

Затем, с очередным вторжением циклона и связанных с ним фронтальных разделов, вновь ожидается ухудшение погодных условий. В середине месяца вынос теплых воздушных масс с районов Средней Азии будет способствовать повышению температуры воздуха.

В конце второй-начале третьей декады, с частыми сменами барических образований, жаркие дни будут сменятся прохладными и дождливыми.