Южный Арбат появился в Шымкенте. Небольшой городок мастеров юга раскинулся на площадке перед бывшим кинотеатром имени Сакена Сейфуллина, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Анастасия Новикова. Выставка-ярмарка не одноразовое мероприятие. Купить необычные изделия можно в пятницу-субботу и воскресенье.

Южный Арбат — событие ожидаемое, несколько месяцев назад городские власти уже обещали, что прикладникам будет, где выставить свои работы. Теперь можно не только купить изделия ручной работы, но и просто прогуляться между рядами ремесленников.

«Принять участие в выставке может любой желающий, — рассказывает организатор и куратор Арбата Лилия Ишмурзина, — в каждом городе есть подобный «арбат» и мы давно хотели создать свой. Художники, ремесленники, прикладники любой сферы творчества могут выставить здесь свои работы…»

«Южный Арбат» — это настоящий кладезь для любителей эксклюзивных штучек. Здесь можно приобрести то, чего точно не купишь в магазине или на рынке. Уникальные здесь не только изделия — люди собираются не менее интересные.

Занятие аксакала Флюра Рахипова удивляет посетителей. В руках пенсионера безликие листы белой бумаги оживают, превращаясь птиц с ярким оперением и животных. Мастер говорит, что на такое волшебство уходит, порой, целый месяц. Но Флюр Рахипов не считает это время потерянным. Напротив, все это настолько увлекательно и захватывающе, что непременно понравится молодым людям, далёким от оригами.

Организаторы Южного Арбата надеются привлечь к выставке как можно больше молодежи. Это отличная площадка для того, чтобы продемонстрировать свой талант и, конечно, заработать.

Ярмарку-выставку планируют проводить по пятницам, субботам и воскресеньям. С 4 часов дня на площади Аль-Фараби, перед молодежным ресурсным центром мастера всех желающих.