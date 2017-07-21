Жару за сорок к выходным обещают синоптики южноказахстанцам. Предстоящее повышение температуры до плюс 41 градуса к 22 июля озвучили в РГП «Казгидромет».

«В южной половине республики, под влиянием поля повышенного давления, ожидается малооблачная погода без осадков, которая после кратковременного понижения температуры, вновь вызовет её рост. Уже в ближайшие двое суток максимальная температура воздуха здесь повысится до плюс 30…38ºС, а 22 июля местами до 41ºС», — говорится в прогнозе погоды.

В Шымкенте немного прохладнее, чем на территории области. В субботу 22 июля и в воскресенье 23 июля гидрометеорологи предполагают повышение температуры воздуха до 38 градусов со знаком плюс. В Шымкенте безоблачно и безветренно.

К слову, в Южно-Казахстанской области сохраняется высокая пожароопасность.