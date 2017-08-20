20 сотовых телефонов и планшетов украл в Шымкенте молодой домушник. В Каратауский отдел полиции обратились десятки жителей г. Шымкент о том, что ночью неизвестные лица проникли к ним в дом и украли у них сотовые телефоны.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Каратауского РОВД задержали подозреваемого, 1996 года рождения, местного жителя, который числился безработным.

Следствием установлена причастность задержанного к более 20 фактам краж чужого имущества. Как выяснили полицейские, молодой человек проникал в дома потерпевших в темное время суток и пока хозяева спали, незаметно похищал у них сотовые телефоны и планшеты.

Затем воришка сбывал телефоны и планшеты в разных точках города, а деньги тратил на свои нужды. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около миллиона тенге.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». В настоящее время полицейскими изъяты 15 краденых телефонов и возвращены законным владельцам. Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.

Полицейские Шымкента напоминают гражданам о необходимости быть внимательнее к своему имуществу и не оставлять сотовые телефоны и другие ценные вещи без присмотра.

Рекомендуется укрепить свое жилище: установить железные двери и решетки на окнах, оборудовать дома сигнализацией и домофонами. Уходя из дома не оставлять двери и окна открытыми, а ценные вещи на видном месте.

Если же Вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, то Вам необходимо незамедлительно обратиться в органы внутренних дел по телефону «102».

Пресс служба ДВД ЮКО