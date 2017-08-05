5 причин прочитать Конституцию своей страны

Дорогие наши пользователи, подписчики, читатели и все, кто знает о нашем информационном портале Otyrar.KZ! Примите наши искренние поздравления с днем Конституции — с днем чествования основного свода законов, которые гарантируют нашу свободу. Желаем вам мирного неба над головой, согласия и стабильности, пусть счастье и благополучие царят в каждой семье!

Для чего нужно прочитать Конституцию? Пожалуй, чтобы знать, что во взаимоотношениях между человеком и государством есть права, и есть обязанности. Причем с обоих сторон. А чтобы своими правами пользоваться, их, как известно, нужно знать. Все просто.

В честь праздника мы подготовили для вас пять, может и не очень важных, но интересных фактов, которые скорее всего подтолкнут к прочтению свода законов.

1. Пять шагов в истории

Конституция Казахстана принималась пять раз. Первая, тогда еще Казахской АССР, была принята в 1926 году. Основной закон закрепил форму правления, государственного устройства, политический режим, структуру органов государственной власти, исполнительно-распорядительных органов.

В следующей Конституции от 1937 года была установлена система органов суда и прокуратуры. Народные суды избирались гражданами районов на основе всеобщего, прямого и равного избирательного права при тайном голосовании, судопроизводство должно было вестись на казахском языке, а в районных с большинством других национальностей — на их языке. Так же были определены основные права и обязанности граждан: право на труд, на отдых, материальное обеспечение в старости, в случае болезни и потери трудоспособности, охрану здоровья, гарантии свободы слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, неприкосновенности личности, жилища, переписки граждан, право убежища иностранным гражданам.

Согласно следующей Конституции от 1978 года, вся власть принадлежала народу, который классово подразделялся на рабочих, крестьян и трудовую интеллигенцию. Основой экономической системы республики была объявлена государственная, кооперативно-колхозная и собственность профсоюзных и иных общественных организаций.

1993 год. Первая Конституция независимого Казахстана была принята на IX сессии Верховного Совета Казахстана XII созыва 28 января. Структурно она состояла из преамбулы, 4 разделов, 21 главы и 131 статьи. Конституция впитала многие правовые нормы, принятые с момента обретения Казахстаном государственного суверенитета: народный суверенитет, независимость государства, принцип разделения властей, признание казахского языка государственным, признание Президента главой государства, органов суда — Верховного, Конституционного и Высшего Арбитражного судов.

И, наконец, 1995 год. Действующая Конституция Республики Казахстан была принята на Всенародном референдуме 30 августа 1995 года. Этому предшествовала широчайшая дискуссия вокруг проекта Конституции. В общей сложности состоялось около 33 тысяч коллективных обсуждений проекта, в которых приняли участие более 3 миллионов граждан.

2. Опыт Америки и Франции

При подготовке Конституции 1995 года Президент Н. Назарбаев изучал опыт зарубежных стран в области конституционного строительства. В результате Конституция 1995 года переняла опыт США в области построения и разделения ветвей государственной власти. Что касается правового статуса личности, наш основной Закон близок к французской Конституции.

Словарный запас

В тексте Конституции на государственном языке слов больше, чем в русскоязычной версии. Разница существенная — почти 2 тысячи слов. Самые часто употребляемые слова в Конституции РК — это Республика, Казахстан, закон, президент, парламент и депутат. Наш информационный портал Otyrar.KZ предлагает посмотреть ТОП-50 наиболее употребляемых слов в своде главных законов нашей страны. Для того, чтобы узнать количество конкретного слова в тексте Конституции, наведите на него курсор.

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Подари мне…

Самым приятным и полезным подарком в странах, где отмечается день Конституции, считается печатный вариант самой Конституции. В Казахстане книгу можно купить по цене от 200 тенге (в мягком переплете) — 700 тенге (в твердом переплете) до 130 тысяч тенге. Самая дорогая «Конституция» стала уже легендой — владелец просит за обычную книгу 130 тысяч, утверждая, что на ней автограф самого Нурсултана Назарбаева. Очень хорошо подумайте над этим предложением — как правило, в опросах выясняется, что девять из десяти человек не читали Конституцию или читали частично: «то, что публикуют в газетах и журналах».

Права и обязанности

Основные конституционные обязанности гражданина Казахстана четко прописаны в трех статьях Конституции. Их не много, всего семь. Прямо, как заповеди) Но демократическое государство многого и не требует. Можете назвать свои обязанности, прямо вот так, навскидку?

Конституция Республики Казахстан возлагает на каждого гражданина следующие обязанности:

1. Обязанность соблюдать Конституцию РК и законодательство Республики Казахстан (ст. 34);

2. Обязанность уважать права, свободы, честь и достоинство других лиц (ст. 34);

3. Обязанность уважать государственные символы Республики (ст. 34);

4. Обязанность и долг платить законно установленные налоги, сборы и иные обязательные платежи (ст. 35);

5. Обязанность и долг защищать Республику Казахстан (ст. 36);

6. Обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры (ст. 37);

7. Обязанность сохранять природу и бережно относиться к природным богатствам (ст. 38).

А теперь вспоминайте личные права и свободы, гарантированные Конституцией. Их больше чем обязанностей.

К личным (гражданским) правам и свободам относятся:

1. Право на жизнь (ст. 15 Конституции);

2. Право наличную свободу (ст. 16 Конституции);

3. Неприкосновенность достоинства человека (ст. 17 Конституции);

4. Право на неприкосновенность частной, личной, семейной жизни (ст. 18 Конституции);

5. Право определять и указывать или не указывать национальную, партийную и религиозную принадлежность (ст. 19 Конституции);

6. Свобода слова и творчества (ст. 20 Конституции);

7. Право на свободу передвижения и выбора места жительства (ст. 21 Конституции);

8. Свобода совести (ст. 22 Конституции);

9. Право на неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции).