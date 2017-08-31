«Атамекен» и Минздрав внесут изменения в систему обязательного медстрахования

Совместные меры позволят снизить негативное влияние на бизнес и самозанятое население.

В НПП РК «Атамекен» состоялась встреча Председателя Президиума Нацпалаты Тимура Кулибаева и министра здравоохранения РК Елжана Биртанова, в которой приняли участие Председатель Правления НПП РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов, председатель Комитета Президиума НПП РК «Атамекен» Джамбулат Сарсенов и независимый экономист, директор Центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев.

Темой обсуждения стала реформа обязательного социального медицинского страхования.

Как отметил Тимур Кулибаев, в современных условиях система ОСМС нуждается в серьезных доработках, которые помогут устранить негативное влияние на предпринимательский сектор и самозанятое население.

Елжан Биртанов согласился с позицией НПП. По его словам, принимая во внимание озабоченность бизнеса и экспертного сообщества, Министерство готово к обсуждению возможных изменений.

В ближайшее время стороны договорились прийти к согласованному варианту изменений, которые будут внесены в Правительство.

Напомним, что в ходе IV Съезда НПП РК «Атамекен» было озвучено обращение к Правительству с предложением отложить введение реформы ОСМС до 2020 года с целью доработки.