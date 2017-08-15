Для чего в Шымкенте вырубают зеленые деревья

Сегодня с утра в нашу редакцию звонили обеспокоенные горожане. Они рассказали, что у поликлиники «Айболит» вырубили три молодых дерева. Когда съемочная группа канала «Отырар TV» приехала по указанному адресу, выяснилось, что деревья действительно пошли под нож.

Оказывается, они мешали прокладке ирригационных лотков. Поэтому сотрудники компании «ЛТД Турмыс» и вырубили их под корень. Согласно концепции благоустройства Шымкента, вместо этих деревьев, осенью будут высажены другие молодые саженцы. Кстати, это не единственная улица, где деревья пустят под нож. Во время замены арыков, на 18-ти городских улицах, срубят еще 25 деревьев. Объясняют это в ЖКХ довольно просто: корневая система будет мешать ирригационным стокам.

Бахром Абдуллаев