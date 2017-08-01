Доходы врачей будут зависеть от «лайков»

Размеры зарплат врачей в Казахстане будут зависеть от количества положительных оценок от пациентов и рейтинга в информационной системе. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передает Tengrinews.kz.

«Важно, чтобы врачи получали вознаграждение за качество своей работы. А это качество, само собой, определяют пациенты. Мы хотим сделать такую систему, когда ему (пациенту — прим. автора) показана, к примеру, консультация кардиолога. Чтобы он мог посмотреть рейтинг, посмотреть отзывы в информационной системе и выбрать врача уже исходя из того, какая у того востребованность», — сообщил министр.

По словам Биртанова, пациент сам сможет выбрать, ожидать ему очереди к высокорейтинговому специалисту или записаться к свободному практикующему врачу, который не имеет высокого рейтинга, но также занимается лечением.

«Эта система будет реализована через информационную систему оценки. Каждый пациент будет смотреть, грубо говоря, «лайкать». Эти «звездочки» будут видны в системе, а фонд уже будет решать вопросы оплаты по итогам отчета. Если же рейтинг уходит ниже порогового уровня, то будет подниматься вопрос о качестве работы той или иной поликлиники или врача. Такая система обратной связи», — отметил министр.

На вопрос о возможных способах накрутки рейтинга и «лайков» Елжан Биртанов отметил, что у хороших врачей нет времени на подобные ухищрения.