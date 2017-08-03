Двух молодых людей с обрезом и патронами задержали полицейские ЮКО

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Двоих молодых людей с обрезом и патронами задержали полицейские ЮКО

В ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники местной полицейской службы города Кентау заметили автомашину «Ауди», вызвавшую подозрения у стражей порядка.

Когда полицейские указали водителю автомашины остановиться для проверки документов, нарушитель не подчинился законным требованиям и попытался скрыться.

В ходе преследования полицейским удалось задержать иномарку. В момент остановки пассажир «Ауди» выбросил на обочину дороги предмет, похожий на оружие. Стражи порядка тут же изъяли брошенное оружие — обрез охотничьего ружья 16-го калибра и патроны к нему.

22-летнего водителя «Ауди» и его пассажира, 1994 года рождения, полицейские доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Как выяснилось, оба молодых человека — жители Туркестана. А по поводу обреза парни «изобрели велосипед» — мол, шли и нашли. Нашли обрез на улице и решили оставить его себе.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР ОВД г. Кентау по статье 287 УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Вещественные доказательства изъяты. Автомашина водворена на штрафстоянку. Проводится досудебное расследование.

Пресс служба ДВД ЮКО

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