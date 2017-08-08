К сильной жаре в ЮКО синоптики добавили ветер и пыльные бури

К сильной жаре в ЮКО синоптики добавили ветер. На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь с прохождением фронтальных разделов на севере и западе республики ожидается неустойчивая погода, пройдут кратковременные дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал, передает прогноз погоды на 9 августа РГП «Казгидромет».

В Южно-Казахстанской области местами усилится ветер 15-20 м/с с пыльной бурей. В Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях, днем в Акмолинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами возможен град, шквал.

В Жамбылской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, днем в Атырауской области местами ожидается ветер 15-20 м/с.

Днем в Атырауской, Мангистауской областях сохраняется сильная, местами очень сильная жара, в Жамбылской, Кызылординской областях, местами в Алматинской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях сохраняется сильная жара.

В Алматинской, Кызылординской, Атырауской, местами в Жамбылской, Южно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.