Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Шымкент. Лето. Однажды, поздно вышел с работы и поехал домой. На перекрестке пр. Б. Момышулы и ул. Туркестанской я столкнулся с такой вот картиной:

На перекрестке кипит работа. Бригада стирает с асфальта полосу для пешеходов.

Насмотревшись, поехал домой. Но мысль о том, как вообще делаются пешеходные переходы на давала покоя. Поэтому, после ужина, сел на свой велик и поехал обратно.

В это время бригада отдохала. Поздоровавшись, я спросил работников, можно ли снимать и написать об их работе в СМИ. «Если не будешь писать негативно, то можно», — посмеялись они. Так и состоялось наше знакомство. Время на часах было 00:15.

Вообще, до поры времени, на перекрестке проспекта Бауыржана Момышулы и улицы Туркестанской не было светофора. Поэтому, здесь была нанесена обычная полоса для пешеходов — из желтых и белых полос.

По нему пешеходы смело переходили с одной стороны перекрестка на другую. Как видим, полоса немножко))) устарела.

Теперь бригада рабочих убирает эту полосу.

Рабочие с помощи специального инструмента снимают слой пластика. А мусор сразу убирают в ведро и собирают на борт ГАЗели.



Как положено, по всему рабочему периметру установлены предупреждающие знаки о дорожных работах.

В это время, хоть и ночь, движение на дороге не останавливалось. Поворачивающие с проспекта Бауыржан Момышулы и улицы Туркестанской на площадь Аль-Фараби машины вынуждены были проезжать по одной свободной полосе, по другому нельзя — и работа должна идти, и движение не должно останавливаться.

Но, меня мучил самый главный для меня вопрос — зачем стирается полоса? Оказывается, все дело было в безопасности участников дорожного движения: широкая полоса предназначена для пешеходов. По ней они переходили улицу там, где нет светофора, но с появлением здесь светофора, ситуация не изменилась. Пешеходы по-прежнему свободно шагали по перекрестку, несмотря на запрещающий свет светофора. И водители вынуждены были резко тормозить и создавать аварийную ситуацию. Вот они и пожаловались в полицию. А полицейские, в свою очередь, в горакимат.

В конце концов отдел ЖКХ акимата Шымкента решил здесь убирать пешеходную полосу и «нарисовать» обычную — светофорную.

Эту работу в Шымкенте исполняют компания «Южный конкурент.» Бывший ТОО «Дорстрой». Создана она в 2008 году. Сегодня здесь трудится бригада из трех человек Касымхан Тулендиев (бригадир), Ерболат Лесбаев и Ергали Алдашев.

Работу надо закончить до утра. Побывав с ними еще час я взял номера телефонов и поехал домой. Решил, что вернусь под утро.

…Когда позвонил утром, узнал, что бригада уехала на другой объект. И работу здесь продолжат в следующую ночь…

В следующую ночь я проснулся в 4 утра. Как раз работа должна быть в разгаре. Когда приехал на велосипеде на этот перекресток, бригада встретила меня одобрительным громким хохотом — «Смотрите, а он приехал!»

Сегодня работа ведется на стороне полосы улицы Туркестанской.

Я сегодня захватил с собой зеркальный фотоаппарат. Поэтому фото должно быть покачественней 🙂

А это — вчерашний вид полосы.

Сегодня в составе бригады появился четвертый человек. Его Евгений (Женя) зовут. Молодой специалист убирает мусор после работы Касымхана-ага.

Через некоторое время аппарат заглушили. Оказывается, он должен «отдохнуть» после каждого полчаса работы. Иначе — перегреется. А тем временем бригада решила, что оставшуюся часть старой полосы уберут завтра. А сегодня важнее нанести новую. Рассвет близко. Время — 04:02.

В это время двое мастеров начали подготовку к нанесению полосы. Для этого, сначала, надо остановить поток движения автомашин. Поэтому, перед полоой дороги, со стороны площади Аль-Фараби, были расставлены дорожные знаки-маяки.

А пока, автомашины будут ехать по противоположной полосе дороги.

Теперь, место, где будет нанесена полоса, тщательно очищается. А Ерболат в это время заводит мотор.

Ергали и Женя начали клеить скотч на асфальт. Для такой работы они используют только бумажный скотч.

Важно, чтобы скотч не порвался. Надо клеить как можно аккуратнее и длиннее.

Мастера сначала наносят стоп-линию для автомашин. А скотч нужен, чтобы пластиковая краска не вышла за рамку.

Кстати, я сегодня узнал, что на дорогу нанесут не краску, а двухкомпонентный пластик. Он состоит из специального порошка и затвердителя. Лаборант Ерболат, с помощью дрели, перемешивает пластик в большом ведре. Здесь нужна электроэнергия из генератора.

В это время Касымхан-ага еще раз чистит дорогу от мусора.

Потом Ерболат выливает готовый пластик из ведра между двумя линиями, а Касеке распределяет его с помощью широкого шпателя.

Пока не высох пластик, Женя посыпает какой-то порошок. Оказывается, это отражатель света.

Все, полоса нанесена! Осталось подождать, когда она высохнет. А это примерно 15-20 минут, говорит Ергали.

Теперь надо нанести саму полосу для пешеходов.

Как и подобает старшему, Касымхан ага здесь отвечает за точность границ линии.

А в это время Ерболат снимает скотч с первой полосы. Пластик уже затвердел.

У каждого члена бригады — свои обязанности в общем деле.

Солнце еще не взошло, но небо уже светлое.

Вот и первые пешеходы. Идут на работу, или возвращаются с нее?!

Последняя подготовка…

Маленькие квадратики остаются пустыми…

Поехали. Ерболат идет, заполняя клетки жидким, пока еще, пластиком, Касымхан — размазывает, а Женя — сеет порошок-отражатель.

В это время автобус ПАЗ везет рабочих на новую смену.

А теперь — следующая линия полосы.

А пока пластик сохнет, вкратце расскажу об инструменте — «Бобр демаркирующий». Мощный аппарат. «Сожрет» любой пластик.

И так, прошлло 15 минут. Ергали начал убирать скотч.

Потом с помощью железной щетки надо очистить остатки пластика между полосами.

А в это время Касымхан-ага фотографирует результат работы на камеру своего смартфона. Дальше — по ватцапу к начальству.

И так, работа на этой стороне улицы закончена. Теперь рабочие пустят поток автомобилей по этой части и будут работать в другой части.

Касеке чертит линию.

Осталась малая часть работы…

Двухкомпонентный пластик сохнет зимой за 20 минут. А в теплое время суток за 12-15 минут, говорят мастера.

Ерболат Лесбаев – ведущий лаборант компании “Южный конкурент”. Именно он определяет, насколько высох пластик и можно ли пустить движение по полосе.

Поэтому он ощупывает поверхность нанесенного только что пластика.

“Однажды Ерболата пригласила компания из Астаны, — говорят коллеги, — Но он не бросил родной город и привычное место работы».

И так, вся работа завершена! Полоса готова. Время — 05:22.

Знакомтесь: Касымхан-ага, Евгений (Женя), Ергали и Ерболат. Слаженно отработали всю ночь.

Ну а как же без селфи? 🙂

P.S.: Бригада, обычно, работают по ночам, когда движение на дорого, хоть немного, уменьшается. Бывает, в праздничные дни и в дни приезда высокопоставленных гостей в Шымкенте ,работы прибавляется. Тогда, говорят сами мастера, днем на отдых дается пару часов и обратно на смену.

Напоследок, земляки, давайте уважать труд друг-друга и участвовать в процветании родного города Шымкент!

Нурлан Бектаев