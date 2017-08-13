Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

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Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Шымкент. Лето. Однажды, поздно вышел с работы и поехал домой. На перекрестке пр. Б. Момышулы и ул. Туркестанской я столкнулся с такой вот картиной:

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

На перекрестке кипит работа. Бригада стирает с асфальта полосу для пешеходов.

Как изменился перекресток в Шымкенте

Насмотревшись, поехал домой. Но мысль о том, как вообще делаются пешеходные переходы на давала покоя. Поэтому, после ужина, сел на свой велик и поехал обратно.

В это время бригада отдохала. Поздоровавшись, я спросил работников, можно ли снимать и написать об их работе в СМИ. «Если не будешь писать негативно, то можно», — посмеялись они. Так и состоялось наше знакомство. Время на часах было 00:15.

Вообще, до поры времени, на перекрестке проспекта Бауыржана Момышулы и улицы Туркестанской не было светофора. Поэтому, здесь была нанесена обычная полоса для пешеходов — из желтых и белых полос.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

По нему пешеходы смело переходили с одной стороны перекрестка на другую. Как видим, полоса немножко))) устарела.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Теперь бригада рабочих убирает эту полосу.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Рабочие с помощи специального инструмента снимают слой пластика. А мусор сразу убирают в ведро и собирают на борт ГАЗели.
Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Как положено, по всему рабочему периметру установлены предупреждающие знаки о дорожных работах.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

В это время, хоть и ночь, движение на дороге не останавливалось. Поворачивающие с проспекта Бауыржан Момышулы и улицы Туркестанской на площадь Аль-Фараби машины вынуждены были проезжать по одной свободной полосе, по другому нельзя — и работа должна идти, и движение не должно останавливаться.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Но, меня мучил самый главный для меня вопрос — зачем стирается полоса? Оказывается, все дело было в безопасности участников дорожного движения: широкая полоса предназначена для пешеходов. По ней они переходили улицу там, где нет светофора, но с появлением здесь светофора, ситуация не изменилась. Пешеходы по-прежнему свободно шагали по перекрестку, несмотря на запрещающий свет светофора. И водители вынуждены были резко тормозить и создавать аварийную ситуацию. Вот они и пожаловались в полицию. А полицейские, в свою очередь, в горакимат.

В конце концов отдел ЖКХ акимата Шымкента решил здесь убирать пешеходную полосу и «нарисовать» обычную — светофорную.

Эту работу в Шымкенте исполняют компания «Южный конкурент.» Бывший ТОО «Дорстрой». Создана она в 2008 году. Сегодня здесь трудится бригада из трех человек Касымхан Тулендиев (бригадир), Ерболат Лесбаев и Ергали Алдашев.

Работу надо закончить до утра. Побывав с ними еще час я взял номера телефонов и поехал домой. Решил, что вернусь под утро.

…Когда позвонил утром, узнал, что бригада уехала на другой объект. И работу здесь продолжат в следующую ночь…

В следующую ночь я проснулся в 4 утра. Как раз работа должна быть в разгаре. Когда приехал на велосипеде на этот перекресток, бригада встретила меня одобрительным громким хохотом — «Смотрите, а он приехал!»

Сегодня работа ведется на стороне полосы улицы Туркестанской.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Я сегодня захватил с собой зеркальный фотоаппарат. Поэтому фото должно быть покачественней 🙂

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

А это — вчерашний вид полосы.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Сегодня в составе бригады появился четвертый человек. Его Евгений (Женя) зовут. Молодой специалист убирает мусор после работы Касымхана-ага.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Через некоторое время аппарат заглушили. Оказывается, он должен «отдохнуть» после каждого полчаса работы. Иначе — перегреется. А тем временем бригада решила, что оставшуюся часть старой полосы уберут завтра. А сегодня важнее нанести новую. Рассвет близко. Время — 04:02.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

В это время двое мастеров начали подготовку к нанесению полосы. Для этого, сначала, надо остановить поток движения автомашин. Поэтому, перед полоой дороги, со стороны площади Аль-Фараби, были расставлены дорожные знаки-маяки.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

А пока, автомашины будут ехать по противоположной полосе дороги.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Теперь, место, где будет нанесена полоса, тщательно очищается. А Ерболат в это время заводит мотор.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Ергали и Женя начали клеить скотч на асфальт. Для такой работы они используют только бумажный скотч.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Важно, чтобы скотч не порвался. Надо клеить как можно аккуратнее и длиннее.Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Мастера сначала наносят стоп-линию для автомашин. А скотч нужен, чтобы пластиковая краска не вышла за рамку.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Кстати, я сегодня узнал, что на дорогу нанесут не краску, а двухкомпонентный пластик. Он состоит из специального порошка и затвердителя. Лаборант Ерболат, с помощью дрели, перемешивает пластик в большом ведре. Здесь нужна электроэнергия из генератора.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

В это время Касымхан-ага еще раз чистит дорогу от мусора.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Потом Ерболат выливает готовый пластик из ведра между двумя линиями, а Касеке распределяет его с помощью широкого шпателя.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Пока не высох пластик, Женя посыпает какой-то порошок. Оказывается, это отражатель света.Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Все, полоса нанесена! Осталось подождать, когда она высохнет. А это примерно 15-20 минут, говорит Ергали.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Теперь надо нанести саму полосу для пешеходов.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Как и подобает старшему, Касымхан ага здесь отвечает за точность границ линии.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

А в это время Ерболат снимает скотч с первой полосы. Пластик уже затвердел.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

У каждого члена бригады — свои обязанности в общем деле.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Солнце еще не взошло, но небо уже светлое.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Вот и первые пешеходы. Идут на работу, или возвращаются с нее?!

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Последняя подготовка…

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Маленькие квадратики остаются пустыми…

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Поехали. Ерболат идет, заполняя клетки жидким, пока еще, пластиком, Касымхан — размазывает, а Женя — сеет порошок-отражатель.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

В это время автобус ПАЗ везет рабочих на новую смену.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

А теперь — следующая линия полосы.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

А пока пластик сохнет, вкратце расскажу об инструменте — «Бобр демаркирующий». Мощный аппарат. «Сожрет» любой пластик.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

И так, прошлло 15 минут. Ергали начал убирать скотч.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночьКак изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Потом с помощью железной щетки надо очистить остатки пластика между полосами.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

А в это время Касымхан-ага фотографирует результат работы на камеру своего смартфона. Дальше — по ватцапу к начальству.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

И так, работа на этой стороне улицы закончена. Теперь рабочие пустят поток автомобилей по этой части и будут работать в другой части.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Касеке чертит линию.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Осталась малая часть работы…Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Двухкомпонентный пластик сохнет зимой за 20 минут. А в теплое время суток за 12-15 минут, говорят мастера.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Ерболат Лесбаев – ведущий лаборант компании “Южный конкурент”. Именно он определяет, насколько высох пластик и можно ли пустить движение по полосе.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Поэтому он ощупывает поверхность нанесенного только что пластика.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

“Однажды Ерболата пригласила компания из Астаны, — говорят коллеги, — Но он не бросил родной город и привычное место работы».

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

И так, вся работа завершена! Полоса готова. Время — 05:22.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Знакомтесь: Касымхан-ага, Евгений (Женя), Ергали и Ерболат. Слаженно отработали всю ночь.

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

Ну а как же без селфи? 🙂

Как изменился перекресток в Шымкенте за одну ночь

P.S.: Бригада, обычно, работают по ночам, когда движение на дорого, хоть немного, уменьшается. Бывает, в праздничные дни и в дни приезда высокопоставленных гостей в Шымкенте ,работы прибавляется. Тогда, говорят сами мастера, днем на отдых дается пару часов и обратно на смену.

Напоследок, земляки, давайте уважать труд друг-друга и участвовать в процветании родного города Шымкент!

Нурлан Бектаев

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