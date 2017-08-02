Консультативный прогноз погоды на август опубликовал «Казгидромет»

Средняя за месяц температура воздуха ожидается около климатической нормы на всей территории, сообщает РГП «Казгидромет».

Месячное количество осадков предполагается меньше нормы в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, на большей части Актюбинской и в отдельных районах Кызылординской области. На остальной территории республики количество осадков ожидается около и больше нормы.

Под влиянием активного циклона практически на всей территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: дожди, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с.

В середине первой декады почти вся территория Казахстана окажется под влиянием антициклона с европейской территории России. По мере перемещения антициклона с запада на восток страны, в конце декады ожидается повышение температуры воздуха и ясная погода без осадков. Температура воздуха днем: в северной половине до 25…30 тепла, в южной половине до 30…35 тепла.

Согласно долгосрочному прогнозу, в середине второй и третьей декады месяца продолжительные прохладные с дождями дни будут сменяться кратковременными повышениями температуры воздуха.