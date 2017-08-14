Кто в ЮКО получит коммунальные блага — воду и газ

В Южно-Казахстанской области полным ходом идет реализация госпрограммы «Нурлы жол», а также других госпрограмм, направленных на улучшение благосостояния граждан. О том, какие проекты уже реализованы, а какие только предстоит реализовать, нам рассказали в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Южно-Казахстанской области.

Кому-то воду…

Заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ ЮКО Адильхан Абдыкадыров рассказал, что сегодня в области проводится масштабная работа по прокладке коммуникаций. Причем основной упор сейчас сделан на водоснабжение и водоотведение, а также на газификацию населенных пунктов.

– Абилхан Аскерулы, расскажите, пожалуйста, какие работы ведутся в области в рамках программы «Нурлы жол»?

– В рамках государственной программы «Нұрлы жол» для строительства 5 объектов в сфере водоотведения и водоснабжения в 2016 году выделено 4150653,0 тыс. тенге. На сегодняшний день, согласно графику, ведутся строительно-монтажные работы. При этом четыре объекта расположены в городе Шымкенте.

– Если можно, расскажите подробнее о каждом объекте.

– Во-первых, ведется строительство канализационной сети в мкр. Северо-Запад города Шымкента. Подрядчик – ТОО «Дос и К Сервис». По проекту построено 42,3 км (100%) сетей водоотведения. Общая сметная стоимость – 507 635,0 тыс. тенге. После реализации этого проекта 17 350 жителей данного микрорайона будут обеспечены канализационными системами. Планируемый срок окончания строительства – 1 сентября 2017 года.

Второй проект – строительство канализационных сетей в микрорайоне Кайтпас-1 г.Шымкента. Подрядчик – ТОО «Шебер-2». По проекту построено 82,43 км (100%) сетей водоотведения. Общая сметная стоимость – 1 190 897,0 тенге. Как только будет реализован этот проект, доступ к системам канализации получат 24 350 жителей микрорайона. Планируемый срок окончания строительства – 1 сентября 2017 года.

Третий проект – строительство канализационных сетей в микрорайоне Самал-1 города Шымкента. Подрядчик – ТОО «Үшсай». По проекту построено 42,5 км (100%) сетей водоотведения. Общая сметная стоимость – 794 322,0 тыс. тенге. В результате реализации этого проекта 15 822 жителей микрорайона будут обеспечены канализационными системами. Планируемый срок окончания строительства – также 1 сентября 2017 года.

Четвертый проект – строительство канализационных сетей в микрорайоне Самал-2 города Шымкента. Подрядчик – ТОО «Сарыагаш-Аман». По проекту построено 42,2 км (100%) сетей водоотведения. Общая сметная стоимость – 813 099,0 тыс. тенге. В результате 9 816 жителей данного микрорайона будут обеспечены канализационными системами. И здесь окончание строительных работ запланировано на 1 сентября 2017 года.

И, наконец, пятый проект – строительство водопроводных сетей в населенном пункте Карасу Сайрамского района ЮКО. Все работы выполняет подрядная организация ТОО «ГХ Шымкентгаз». По проекту построено 29,0 км (100%) сетей водоснабжения. Общая сметная стоимость – 1 018 357,0 тыс. тенге. Реализация этого проекта позволит снабдить качественной питьевой водой 17 200 жителей данного поселка. Планируется, что строительство завершится в декабре 2018 года.

– Это все, что делается в плане водоснабжения и водоотведения?

– Нет, конечно. Я перечислил лишь те проекты, которые реализуются в области в рамках госпрограммы «Нурлы жол». Но у нас есть еще программа «Развитие регионов до 2020 года». В рамках этой программы только на строительство 34 объектов водоснабжения и водоотведения из областного и республиканского бюджета была выделена сумма в размере 4,4 млрд. тенге. Хочу отметить, что 15 из 34 объектов будут завершены в текущем году, 19 объектов – в 2018-2019 годах.

В целом хотелось бы отметить, что по итогам 2017 года в 10 населенных пунктах Южно-Казахстанской области, в которых отсутствуют водопроводные сети, будут построены новые сети водоснабжения. А значит, доступ к качественной питьевой воде получат 12335 жителей. В трех населенных пунктах ЮКО, в которых проживают 6,2 тыс. жителей, будут реконструированы изношенные водопроводные сети.

Могу сказать, что после реализации этих проектов 620 из 836 населенных пунктов области (или 74,2%) будут обеспечены централизованным водоснабжением.

…а кому-то газ

– Вода – одно из главных благ. Люди говорят, если в наших домах будет вода, тогда и жить можно. А потом добавляют – газ тоже не помешал бы. Где, в каких населенных пунктах области ведутся работы по газоснабжению?

– В 2017 году в рамках программы «Нурлы жер» в пяти населенных пунктах Сарыагашского района (в сельском округе Бирлесу населенный пункт Казакстан, в сельском округе Куркелес населенный пункт Алгабас, в сельском округе Биртилек населенный пункт Дмитров, в сельском округе Амангельды населенный пункт Енбекшы) ведется строительство газопровода. На эти цели из национального фонда было выделено 670,3 млн. тенге. Строительство на всех этих объектах было начато в июне 2017 года, а завершение работ запланировано на декабрь 2017 года. После реализации этого проекта 73 из 154 населенных пунктов Сарыагашского района будут полностью газифицированы. Доступ к газоснабжению получат 228266 человек.

Кроме того, в 2016 году сданы в эксплуатацию газопроводы в 25 населенных пунктах, в которых газ никогда не проводился: один населенный пункт в Байдибекском районе, два – в Казыгуртском, 9 – в Мактааральском, один в Сайрамском, восемь – в Сарыагашском, три – в Тюлькубасском, один в Шардаре. По итогам 2016 года 300 населенных пунктов области полностью газифицированы. Доступ к газоснабжению получили 1 755 307 жителей (или 61,8 % от общего количества населения области).

– Во время одного из совещаний в акимате, глава области подчеркнул, что недостаточно проводить только газопроводы. Необходимо помнить и о дополнительных газораспределительных станциях (АГРС) и строить их с учетом прироста населения в будущем. Какие работы ведутся в этом направлении?

– Сейчас ведется строительство двух АГРС по магистрали «Газли-Шымкент».

– Где они будут расположены? В каких районах?

– Первая – АГРС «Шанак» появится в Казыгуртском районе ЮКО. Завершение строительства запланировано на 2018 год. После реализации этого проекта жители пяти населенных пунктов (Акжар, Шанак, Старый Шанак, Ызабулак, Балбулак) получат возможность подключиться к централизованному газоснабжению.

Проект строительства АГРС №18 в Шардаринском районе прошел госэкспертизу. Планируется, что строительство этого объекта также будет завершено в 2018 году. В результате, жители 9 населенных пунктов (г. Шардара, села Турысбеков, Коссеит, Жауышкум, Акберды, Куанкудык, Багыскол, Калгансыр, Жауышкум-1) получат доступ к газоснабжению.

– Но по территории области проходит и ветка газопровода «Бейнеу-Бозой-Шымкент», будут ли строиться АГРС на этой ветке?

– Не просто будут, а строительство трех АГРС уже ведется. Планируется, что они будут сданы в эксплуатацию в конце 2017 года.

Первая АГРС №14 «Кызыласкер» в городе Кентау. Она обеспечит голубым топливом города Туркестан и Кентау.

Вторая – №17 «Кызылжар» в Отырарском районе. После ввода в эксплуатацию возможность пользоваться газом получат жители населенных пунктов Отырарского и Ордабасинского районов.

Третья – АГРС №19 «Темирлан» в городе Арыс Ордабасинского района. Она обеспечит газом жителей Ордабасинского района и города Арысь.

– Где еще будет подключено газоснабжение уже в этом году?

– В 2017 году на средства, выделенные из областного бюджета, будут газифицированы 57 населенных пунктов области (пять в Сайрамском районе, 10 – в Толебийском, четыре – в Казыгуртском, 20 – в Сарыагашском, 13 – в Мактааральском, пять – в Байдибекском). Доступ к газоснабжению получат более 99,5 тысяч человек. Если же подвести итоги всему, что делается только в этом году в плане газоснабжения, то в целом 357 населенных пунктов Южно-Казахстанской области будут полностью газифицированы. А значит, голубое топливо войдет в дома 1 854 807 жителей области.

– А вы можете рассказать о планах по газификации области?

– В области есть план газификации на 2017-2020 годы. Согласно этому плану в ближайшие три года будут полностью газифицированы 383 населенных пункта, в них проживает 960 195 человек. После реализации этого долгосрочного перспективного плана на первое января 2021 года у нас будет газифицировано 80,9% от всех населенных пунктов области или 683 населенных пункта. Доступ к централизованному газоснабжению получат 2 715 501 человек, что составляет 95,6 % от общего количества населения области. Конечно, хочется, чтобы вся область была и газифицирована, и чтобы население получало качественную питьевую воду, особенно в отдаленных населенных пунктах, но я могу сказать – потерпите, не все сразу. Я благодарен населению за понимание. Нередко на встречах с жителями районов мы слышим требование провести к ним все коммунальные блага. И это вполне понятно. Но всем сразу все сделать невозможно. К сожалению. Я надеюсь, что очень скоро вопрос с проведением газа, воды, электричества будет снят с повестки дня. А чтобы это произошло как можно быстрее, в области проводится огромная работа.

Саида Турсуметова