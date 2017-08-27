Курбан Айт: как и когда отмечать

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Мечеть в Шымкенте

В это году праздник жертвоприношения Курбан Айт будет отмечаться с 1 по 3 сентября. В этот день у каждого мусульманина в доме должен быть накрыт праздничный дастархан, так как в этот день принято принимать гостей и ходить в гости. Близким друзьям и родственникам на Курбан-айт принято дарить подарки.

Наш информационный портал Otyrar.KZ предлагает подборку основных традиций и правил празднования Курбан Айта.

Курбан-Айт — праздник жертвоприношения ради Всевышнего. Это самый большой мусульманский праздник. Он отмечается с 10-го по 13-е числа месяца Зуль-Хиджжа мусульманского календаря. Курбан-Байрам (Курбан Айт) завершает собою обряд Хаджа — паломничества к святыням Ислама. Паломники отправляются к долине Мина, где бросают камни в три столба, как символ побития дьявола. В каждый из столбов — малый джамрат аль-Ула, средний джамрат аль-Вуста и большой джамрат аль-аКаба — бросается по 7 камешков.

Ночь перед Курбан Айтом правоверным следует проводить в богослужении.

Традиция жертвоприношения, как акта поклонения Единому Богу, своими корнями уходит в далекое прошлое. Священная история Ислама выделяет Пророка Ибрахима (библейского Авраама), который, как отмечают ученые-теологи, стал примером для будущих поколений верующих. А одно из значительных событий его жизни положило начало многовековой религиозной традиции — обряду жертвоприношения ради Единого Бога.

Согласно Корану, Архангел Джабраил явился к пророку Ибрахиму во сне и передал ему повеление от Аллаха принести в жертву единственного сына Исмаила. Ибрахим отправился в долину Мина к тому месту, где ныне стоит Мекка, и начал приготовления. Его сын, знавший об этом, не сопротивлялся, так как был послушен отцу и Аллаху. Однако это оказалось испытанием от Аллаха, и, когда жертва была почти принесена, Аллах сделал так, чтобы нож не смог резать, и тогда ангел Джабраил (Архангел Гавриил) дал пророку Ибрахиму в качестве замены барана. После чего пророк Ибрахим получил степень «Друг Аллаха».

Праздник показывает милосердие, величие Аллаха и то, что люди должны исполнять повеление Аллаха, каким бы трудным оно не было.

Курбан-айт (Курбан-байрам) — это день жертвоприношения Аллаху. Праздновать день жертвоприношения начинают с раннего утра. С рассветом мусульмане идут в мечеть к утренней молитве, совершив перед этим ритуальное омовение-гусль, надев чистую, опрятную одежду. Перед молитвой есть не рекомендуется. По окончании молитвы верующие возвращаются домой.

Затем они снова отправляются в мечеть или на специально отведенную площадку (намазгах), где мулла или имам-хатыб произносит проповедь (хутбу).

После праздничной молитвы мусульмане, которые имеют возможность принести жертву, делают это.

Жертвоприношение, или Курбан Шалу по-казахски, по Исламу может совершать как мужчина, так и женщина. Для совершения священного обряда необходимо быть мусульманином, не быть путником, а также иметь имущество равно 85 граммам золота. Важнейшим условием для совершения жертвоприношения является искренность намерения – заколоть животное необходимо не только с целью употребления мяса, но и поклонения Всевышнему.

Над жертвой любой рядовой мусульманин может произнести краткую формулу: «Бисмиллах, Аллах Акбар», то есть «Во имя Аллаха, Аллах велик!»

Прежде чем барана режут, его обязательно валят на землю головой в сторону Мекки. В жертву можно принести барана, который достиг седьмого месяцев (по шафиитскому мазхабу — полного года), быка или корову, достигших полных двух лет, верблюда, достигшего полных пяти лет. Желательно, чтобы жертвенное животное было жирным, большим и красивым. В нём не должно быть изъянов, которые плохо влияют на количество и качество мяса.

Поэтому нельзя приносить в жертву хромых, слепых или больных животных. А также животных, у которых сломано больше половины рога или отрезано больше половины уха.

Желательно использовать треть мяса для угощения своей семьи, треть подарить беднякам из числа соседей и родственников, а треть раздать в качестве милостыни тем, кто просит об этом.

Также Ибн Аббас рассказывал о жертвоприношении пророка: «Треть он оставлял для семьи, треть на угощение бедных соседей, и треть раздавал тем, кто просил».

Ибн Умар говорил: «Жертвоприношения и подарки — треть для тебя, треть для семьи, треть для бедных».

Нельзя расплачиваться с мясником, который резал жертвенное животное, мясом. Но можно дать ему часть мяса, если он беден, или подарить, но не в качестве оплаты.

Тот, кто принёс жертвоприношение, не может ничего продать из жертвенного животного, ни мяса, ни шкуры, но он может пользоваться шкурой и другими её частями.

В Казахстане Курбан Айт объединяет не только мусульман, но и представителей других религий. В Курбан Айт доброй традицией стало устраивать массовые гуляния, праздничные игры и концерты. В этот священный праздник принято поздравлять друг друга словами «Ид Мубарак», «Курбан Айт кабыл болсын» («Благословенного праздника»).

по материалам из открытых источников

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