Малышу из ЮКО, избитому матерью, дали инвалидность

Малышу из Ордабасинского района ЮКО, жестоко избитому матерью, дали инвалидность, а его мать лишена родительских прав. Мальчик до сих пор находится под присмотром врачей, передает телеканал «Астана«.

Ситуацию с ребенком прокомментировала методист отдела образования Ордабасинского района ЮКО Еркинай Жамалова.

«В настоящее время сотрудники районной больницы готовят все необходимые документы, чтобы оформить Баталгазы Асылу инвалидность. В сентябре ему должны назначить категорию инвалидности. Сейчас рассматривается этот вопрос. Он действительно стал инвалидом, хромает на одну ногу», — рассказала специалист.

Жамалова также рассказала, что одна семья из Ордабасинского района желает взять мальчика на патронатное воспитание. Вопрос будет рассматривать спецкомиссия.

Что касается матери Асыла, то она снова предстанет перед судом за жестокое обращение над ребенком. В мае в отношении матери ребенка полиция возбудила уголовное дело. Родительских прав она уже лишена.

Напомним, ребенок поступил в больницу в тяжелом состоянии 2 мая 2017 года. Малыша привезли в больницу села Темирлановка. Детский хирург озвучил страшные диагнозы.

«Синдром жестокого обращения, закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ожоги лица и шеи II степени. Сейчас мальчик в состоянии сопора, то есть он открывает глаза, в сознании, но никаких команд не выполняет», – сообщил заместитель главного врача по хирургии областной больницы Булат Нускабаев.

20 дней за жизнь мальчика боролись медики Ордабасинской районной больницы. Несколько раз оперировать ребёнка выезжали детские хирурги и реаниматологи из областного центра. Когда состояние стабилизировалось, его транспортировали в Шымкент.

По словам Булата Нускабаева, неделю родственники не признавались врачам, что ребёнка жестоко избили. Первоначально они говорили, что мальчик упал сам и получил травмы. По мнению хирурга, нанести такие травмы руками невозможно.

Матери ребенка 31 год. По утверждению Салтанат Каракозовой, руководителя департамента языков ДВД ЮКО, мальчик — единственный ребенок в семье.