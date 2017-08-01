Меховая ярмарка «Шубамания» снова в Шымкенте

Меховая ярмарка «Шубамания» снова приехала в Шымкент. Теперь новое место и новые цены. Изделия из самых различных мехов представлены по летним ценам (с чудесными скидками!) Уже в первый день нашлись и покупатели.

В этом году «Шубамания» отличается не только выгодными ценами, но и широким ассортиментом. 3000 изделий из норки, соболя, каракуля, куницы, песца и чернобурки не могут оставить равнодушным ни одного из посетителей. А лето, со слов шымкентских покупателей, самый выгодный сезон для приобретения шуб.

«Сегодня решила пройтись по магазинам и остановилась в торговом центре Аль-Фараби. Увидела здесь идет ярмарка шуб, зашла в магазин и мне очень понравилось, выбор очень большой. Я себе выбрала датскую норку. Почему? Вы наверно подумаете, как можно в жару покупать мех? Но в такое время очень выгодно покупать зимнюю вещь», — делится одна из первых покупательниц Шынар Баймаханова.

Действительно выгодно. В «Шубамании» скидки до 20%, при этом можно покупать шубы в рассрочку (3 месяца) или в кредит до трех лет. Есть и излюбленные модели, которые среди представительниц прекрасного пола всех возрастов пользуются огромной популярностью.

Например, лидер продаж — это модель шуба-трансформер. Ее преимущество в том, что она может менять как длину рукавов, так и длину самой шубы. Так длинная роскошная шуба превращается в укороченную модель автоледи. Это чередование необходимо в связи со сменой одежды: она подойдет и с брюками, и с платьем.

Шуба не просто символ роскоши, она практична и многофункциональна. Но главное, она еще и долговременная вещь, которая при правильном уходе прослужит вам не один десяток лет.

«Каждая шуба она носится годами, носится десятилетиями при правильном уходе и правильном хранении. Конечно же, можно шубку менять и каждые 5 лет. Как надоела, так приобрели себе новую. А так, в принципе, каждая шуба может передаваться по наследству… Хранить шубку нужно обязательно в темном помещении, т.е. достаточно хранения в шкафу, в чехле специальном антимольном. Обязательно должна быть антимоль в шкафу», — говорит продавец-консультант Павел Даглдиев.

Пошив меховых изделий «Шубамании» осуществляется в России. Мех закупается в России, Дании, Финляндии и Австралии.

Спешите приобрести шубу по выгодной цене и по новому адресу: Темирлановское шоссе, 19, за торговым центром Аль-Фараби. Ориентир: мебельные павильоны.

Публикуется на правах рекламы.