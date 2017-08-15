Молодые люди устроили переполох в главной мечети Шымкента

В главной мечети Шымкента молодые люди подняли шум: нарушая порядок, они выкрикивали лозунги «Нурсултан-Казахстан», сообщает портал 365info.kz.

На видео, обсуждаемом в соцсетях, молодой человек собрал прихожан мечети и призвал их выразить поддержку политике президента страны Нурсултана Назарбаева. Парень просит поднять всех руки и повторять за ним лозунг «Нурсултан-Казахстан». Толпа подхватывает речевку. На шум прибегает имам и останавливает молодых.

Главный имам области Ахметжан Керимбек прокомментировал произошедший инцидент. По его словам, парень обманул имама.

«После жума-намаза он подошел к моему заму и попросил разрешения прочитать хадис из Корана. Он, обманув, поднял шум. Такого у нас никогда не было. Мечеть — не политическая арена. Это не место для таких сборов. Тут есть свои правила. Парень сказал, что не знал об этом. Мы провели с ним разъяснительную работу. Вроде понял. Попросил прощения. Зачем он это сделал, мы так и не поняли», — рассказал Ахметжан Керимбек.

Председатель общественного объединения «Нур Мура» Абдулла Бахадыр считает, что это заранее запланированная акция. Он хоть и против самодеятельности молодых людей, поддерживает их конечную цель — конечно, если они направлены на поднятие патриотического духа среди молодежи.

«Такие вещи нельзя допускать в мечетях. Но если они хотели таким образом поднять патриотический дух среди молодежи, это радует. Потому что сейчас все больше среди них тех, кто слепо тонет среди нетрадиционных верующих. Их надо разбудить. Вытащить из ада, откуда почти нет возврата. И потом в наших мечетях бардак, имамы бессильны против «бородачей». Каждый о своей шкуре беспокоится. Тут видно, что действуют по сценарию. Кто их надоумил? Вот в чем вопрос», — говорит Абдулла Бахадыр.

В мечети рассказали, что на молодого человека не собираются писать жалобу. Ограничатся проведением разъяснительной работы.

Этот случай нарушения порядка в мечети — далеко не единственный. В 2016 году в Атырау прихожанин во время молитвы стал кричать, мешал имаму и другим прихожанам читать молитву, сорвал проведение намаза.

Согласно внутренним правилам и распорядку мечети, утвержденному ДУМК, посетители мечети обязаны неукоснительно соблюдать прописанные нормы во время совершения молитв: запрещено создавать в мечети конфликтные ситуации, чинить препятствия во время совершения намаза. Тогда суд признал его виновным по части второй статьи 490 КоАП Республики Казахстан, на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 50 месячных расчетных показателей (106 050 тенге).