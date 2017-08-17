Огромная армия сотрудников «Технодома» вышла на защиту природы

Шымкентские сотрудники национальной сети магазинов «Технодом» организовали масштабный эко-поход. Для этого 210 сотрудников компании отправились в Сырдарья-Туркестанский региональный природный парк.

Вооружившиеся черными мешками активные технодомовцы не сразу нашли мусор в гуще Арысского леса. Однако их надежда на бережное отношение людей к природе быстро рассеялась. Уже через несколько минут появились пакеты и бутылки, оставленные отдыхающими.

Дарья Нужная, директор магазина «Технодом» в ТЦ «Мега», г. Шымкент: «В предыдущие годы были организованы подобные мероприятия. Но они были организованы в Алматы и Алматинской области… Мы хотим своим примером показать, что территорию, где мы отдыхаем, нашу землю, нужно беречь, любить, убирать мусор».

Такому эко-походу обрадовались и сотрудники природного парка. Рук, чтобы очистить после туристов всю территорию, всегда не хватает. А потому в ход идет спецтехника.

Айгуль Шерияздан, инженер по развитию лесов Сырдарья-Туркестанского природного парка ЮКО: «Уборку сегодня произвели сотрудники «Технодома». От имени работников Сырдарьи-Туркестанского государственного парка я выражаю им огромную благодарность. Уборка была проведена в течение четырех часов. Ребята молодцы, все убрали, все чисто».

Территория, которую необходимо было очистить двум бригадам технодомовцев, составила около 10 км. Больше всего мусора оказалось на берегу Сырдарьи. Наконец, команда «Технодома» добралась до реки. Это конечный пункт. По пути был собран не один десяток пакетов с мусором.

Сотрудники «Технодома» собрали 600 пакетов с мусором. Эко-походы руководители сети в Шымкенте планируют проводить ежегодно.

Зарина Шарипова