Опубликован новый список обладателей грантов

Республиканская комиссия по распределению государственных образовательных грантов опубликовала список обладателей грантов, передает корреспондент Tengrinews.kz. Еще 1487 выпускников школ получили право учиться бесплатно.

Директор Департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Гульзат Кобенова cообщила, что в этом году образовательные гранты распределены строго в соответствии с баллами, набранными абитуриентами на ЕНТ по избранным специальностям, с учетом сельской квоты и других льготных категорий, установленных законодательством, без фактора преимущественного права «Алтын белгі».

С дополненным списком можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Сообщается, что накануне на заседании комиссии присутствовали представители НПП «Атамекен», профсоюза работников образования, ассоциации вузов, а также представители родительской общественности. Родителям продемонстрировали работу автоматизированной системы распределения грантов. Они убедились в прозрачности всего процесса распределения грантов и в отсутствии человеческого фактора.

«Вместе с тем, согласно действующему закону, обладатели знаков «Алтын белгі» должны быть обеспечены грантами с сохранением преимущественного права. Поэтому республиканская комиссия приняла решение обеспечить данную категорию лиц грантами (он также опубликован в конце газет отдельным списком) за счет средств университетов, Министерства образования и науки и Министерства здравоохранения. Всего количество грантов увеличилось на 4 процента или 1487 грантов, что в целом отражает высокий уровень знаний обладателей знака «Алтын белгі». Обладатели «Алтын белгі» без грантов не остаются», — отметили в МОН РК.

Вместе с тем Министерство продолжит работу над изменением законодательства. Чтобы в следующем году гранты распределялись только по баллам ЕНТ, сельским квотам, детям-сиротам, инвалидам и другим льготным категориям без фактора «Алтын белгі».

Параллельно, уже на следующей неделе Министерство приступит к проверке школ, где выпускники — обладатели «Алтын белгі» получили на ЕНТ наименее низкие баллы.

«Для выпускников данные проверки никаких последствий иметь не будут, однако при выявлении фактов фальсификации руководство школ будет строго наказано. Еще раз: детям бояться нечего», — заверили в Министерстве.

«Все, у кого есть вопросы по распределению образовательных грантов, могут обращаться в Национальный центр тестирования, в котором работает общественная приемная и «горячая линия». Информация на сайте НЦТ www.testcenter.kz», — сказала Гульзат Кобенова.

Ранее Министр образования и науки Ерлан Сагадиев встретился с абитуриентами и их родителями, которые устроили акцию протеста у здания Министерства. Выпускников возмутили итоги распределения государственных грантов. Многие не смогли получить возможность бесплатного обучения, несмотря на высокие баллы по результатам ЕНТ. Гранты достались в основном выпускникам сельских школ и обладателям «Алтын белгi» — последние получают их независимо от набранных баллов.

Отметим, в этом году государство выделило 37 932 гранта, это на шесть тысяч больше, чем годом ранее. Министр пообещал, что каждую жалобу рассмотрят в индивидуальном порядке.