Профсоюзы Узбекистана привезли гуманитарную помощь на общую сумму 16 миллионов тенге, сообщает оtyrar.kz со ссылкой на Региональную служб\у коммуникаций Туркестанской области.

В Мактааральский район прибыли заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, председатель федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин и председатель совета профсоюзов Жизакской области Республики Узбекистан Нусуратулла Пардаев.

С согласия обеих сторон Федерацией профсоюзов Республики Казахстан (ФРК) и Федерацией профсоюзов Узбекистана (ФКУ) в начале мая этого года была оказана благотворительная помощь жителям населенных пунктов, пострадавших от наводнения в результате разрушения Сардобинского водохранилища в Узбекистане.

Делегация Казахстана и Узбекистана посетила села Оргебас и Фирдоуси, где ознакомилась с ходом работ по ликвидации последствий наводнения, а также строительством жилых домов в населенных пунктах Достык, Женис, ЖанаТурмыс.

Также председатели профсоюзов двух стран встретились с местными жителями поселка Мырзакент и руководителями школ в населенных пунктах, пострадавших от наводнения.

Глава ФКРК вручил 25 ноутбуков, 25 парт и 50 посадочных мест, 2 принтера, по одной мультимедийной доске средним школам имени Аманжолова, Мусирепова, Фердоуси и учебным заведениям в населенном пункте Нурлы жол.

Кроме того, 100 жителей пострадавших от наводнения населенных пунктов получили путевки в санатории «Коктем», «Мерке», «Манкент», «Жанакорган», «Щучинск» . Бесплатные путевки были вручены пенсионерам, учителям, многодетным и малообеспеченным семьям.

Учителям района, пострадавшим от стихии, оказана значительная поддержка со стороны республиканского отраслевого профсоюза работников образования и науки, 365 работникам образования оказана материальная помощь в 35 тысяч тенге. Членские организации Федерации профсоюзов РК оказали помощь на сумму свыше 50 млн. тенге.

Профсоюзы Узбекистана привезли гуманитарную помощь на общую сумму 16 миллионов тенге. В том числе товары первой необходимости, строительные материалы, постельные принадлежности и продукты питания.