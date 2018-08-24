В Шымкенте отец-одиночка не в состоянии собрать четверых детей в школу и просит о помощи.

По словам мужчины, мать ушла из семьи, оставив детей. При этом старшему всего 13 лет, а маленький в этом году пойдет в первый класс. Отец, который хочет, чтобы его дети были одеты не хуже сверстников, признается, его доходов не хватает на всех четверых. К сожалению, тех, кто мог бы помочь семье среди знакомых нет. Соседи большого семейства также просят о помощи.

На плечах 13-летней Айгерим заботы о доме и младших детях в семье. Девочка знает: каким бы заботливым ни был отец, он, к сожалению, не в силах заменить мать. Потому-то и старается старшая сестра окружить любовью и заботой младших: готовит еду, следит, чтобы они всегда были опрятно одеты. А дети, которым так не хватает материнской ласки, стараются о маме не говорить. Только вспоминают, как она приходила к ним в интернат.

Айгерім Омар: «Когда я училась в седьмом классе, она пришла, спросила: Как дела? Как учеба? И все. Дома о нас заботится папа. Он нам и за маму и за отца.

Старшие дети учатся в Казыгуртском специализированном интернате. Младший Аят в этом году только пойдет в первый класс. Отец, который собирает четверых школьников к новому учебному году, не скрывает, что это огромные расходы, на которые бюджета семьи не хватает. Иногда доходит до того, что семье просто нечего есть.

Серикбай Тореханов, отец: «Она ушла четыре года назад. Мы и социальной помощи не получаем, потому что прописка у нас городская. А пособие на четверых детей получает их мать».

Со своей бедой отец-одиночка куда только ни обращался. Просил помощи и в приемной партии «Нур Отан». Только так ничего и не дождался. А потом устроился на работу. Правда, зарплаты едва хватает на минимальный набор продуктов – чай да хлеб. Между тем, третий ребенок нуждается в постоянной медицинской помощи, но на это нет средств.

По словам мужчины, в этом году семья могла бы отметить первый юбилей – 10-летие брака. Да и причину распада семьи не скрывает – всему виной был алкоголь.

Ну а мама отказалась общаться с журналистами даже по телефону. Не ответила и на вопрос, почему она оставила своих четверых детей.

Оказать помощь можно, позвонив по номеру: +7 778 534 34 41 Жанар Есенбекова (журналист)