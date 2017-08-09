Работу акимов в ЮКО будут оценивать по объему привлеченных инвестиций

Привлечение внешних инвестиций должно внести большой вклад в развитие региона. В этой цели акимы районов должны создать все соответствующие условия для привлечения инвесторов и предпринимателей. Об этом на селекторном заседании в областном акимате заявил аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев.

На повестке селекторного заседания был рассмотрен вопрос реализации планов в области индикаторов на 2016-2020 годы по программе «Даму» за 6 месяцев.

«В область направлено 180,6 млрд тенге инвестиций, что, в соответствии с аналогичным периодом 2016 года, выше на 33%. Объем инвестиций увеличился за счет работ по модернизации нефтеперерабатывающего завода. По данному показателю регион занимает 1 место в республике», — доложил руководитель управления экономики и бюджетного планирования Арман Сабитов.

Однако, в нескольких акиматах районов и городов ограничиваются лишь бюджетными инвестициями, а работа по привлечению частных инвестиций ведется на низком уровне. Обратив особое внимание на актуальность данного вопроса, глава региона сделал ряд замечаний акимам районов и городов, и дал соответствующие поручения.

«Теперь работа акимов районов и городов будет оцениваться по результатам привлеченных внешних инвестиций. Особое значение будет придаваться этому вопросу во время проведения анализа деятельности всех акимов в конце года. Поэтому необходимо разработать проекты, которые заинтересуют инвесторов, а также следует провести на должном уровне все работы по предоставлению льгот со стороны государства», — сказал Ж.Туймебаев.