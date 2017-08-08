Rolls-Royce и Bentley Тохтара Тулешова выставили на торги, сообщает Tengrinews.kz. На сайте gosreestr.kz размещены фотографии автомобилей бизнесмена, конфискованные по решению суда.

Как стало известно, ранее в базу данных по учету и реализации имущества, обращенного в собственность государства, вошли четыре автомобиля, принадлежавших ранее осужденному Тохтару Тулешову. Данные автомобили были выставлены на сайт для дальнейшей передачи и закрепления конфискованного имущества на баланс государственных и юридических лиц. В случае если из госучреждений или юридических лиц никто не заинтересовался данными автомашинами, их выставляют на торги.

Сейчас на электронной торговой площадке на сайте gosreestr.kz выставлены четыре автомобиля осужденного бизнесмена: Rolls-Royce 2005 года, Bentley 2006 года, Mitsubishi GT 1992 года и внедорожник GMC 2006 года.

Стартовая цена автомобиля Bentley — 13 703 000 тенге. Чтобы принять участие в электронных торгах, необходим гарантийный взнос в размере 2 055 450 тенге. Тип торгов — на повышение цены.

Авто марки Rolls-Royce выставлено на торги по стартовой цене 40 150 000 тенге. Гарантийный взнос для участия в торгах — 6 022 500 тенге. Тип торгов -на повышение цены.

Mitsubishi GT выставлен на электронных торгах стоимостью 1 083 000 тенге. Тип торгов -на повышение цены. Гарантийный взнос для участия в аукционе — 162 450 тенге.

Оценочная стоимость внедорожника GMC — 6 527 000 тенге. Тип торгов — на повышение цены. Гарантийный взнос для участия в электронных торгах — 979 050 тенге. Как отмечается на сайте gosreestr.kz, торги по выставленным лотам состоятся завтра, 8 августа. Оценку данных автомобилей проводили эксперты ТОО «Экспертно-консультационное оценочное предприятие». Продавцом данных авто выступает ГУ «Южно-Казахстанский департамент государственного имущества и приватизации Комитета госимущества и приватизации Министерства финансов РК. Как стало известно, на сайте реестра государственного имущества значатся еще девять автомобилей Тулешова, которые могут быть переданы и закреплены на баланс госучреждений и юридических лиц. В случае, если ими никто не заинтересуется, то конфискованные автомашины осужденного бизнесмена будут выставлены на электронные торги. Напомним, в ноябре 2016 года Тохтар Тулешов был приговорен к 21 году лишения свободы. Суд постановил конфисковать в доход государства денежные средства, движимое и недвижимое имущество осужденного. Это десятки машин, денежные средства и ювелирные изделия. Тохтар Тулешов был задержан 30 января 2016 года в ходе проведения спецоперации в Шымкенте. По данным КНБ, он вынашивал план по насильственному свержению власти в Казахстане, который предусматривал дестабилизацию обстановки в стране путем организации акций протеста и массовых беспорядков.