Руководителем южноказахстанской «Казпочты» назначен государственный инспектор труда ЮКО. Приказом председателя правления Акционерного объединения на должность директора ЮКО филиала «Казпочта» с 23 августа 2017 года назначен Ыскак Бакытжан Бекболатулы, 1979 года рождения.

До назначения на эту должность Ыскак Бакытжан Бекболатулы с 2014 года работал руководителем отдела контроля трудового законодательства в социальной сфере и финансов — государственным инспектором труда Южно-Казахстанской области.