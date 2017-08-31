С Курбан айтом поздравил казахстанцев верховный муфтий

Председатель Духовного управления мусульман РК, Верховный муфтий Ержан кажы Малгажыулы поздравил казахстанцев с праздником Курбан Айт.

Уважаемые братья, поздравляю вас с одним из великих праздников мусульманской уммы – Курбан Айтом! Желаю вашим семьям благополучия, здравия и процветания!

На протяжении многих столетий Ислам является духовной опорой нашего народа. И этот светлый праздник стал неотъемлемой частью богатого духовного наследия нашего народа, поэтому отмечается с особым подготовлением. Пусть будет благословенным Курбан Айт, который олицетворяет идеи добра, любви, преданности своей вере и призывает всех нас к сплоченности и единству!

Айт – это великий праздник единства, он объединяет всех родственников, друзей и близких, призывает людей к проявлению благодарности и терпения. В эти дни мусульмане не только благодаря принесенным жертвоприношениям, но и благодаря своим благим деяниям и поступкам могут приблизиться к довольству Всевышнего. Ведь слово «курбан» на арабском языке означает «приближение», «приближенность».

В Священном Коране сказано: «Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него доходит лишь ваша богобоязненность» (Сура Хадж, 37-аят).

В день Курбан айта ранее пробуждение для участия в Айт намазе является сунной нашего Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

Мусульмане, которые совершают хадж в эти дни Айта также молятся Всевышнему, приносят свои жертвоприношения. Пусть будут приняты Всевышним молитвы наших соотечественников, которые на священной земле Мекки молятся о благополучии нашего народа, об единстве и согласии в нашей стране!

Традиции и правила Курбан Айта читайте ЗДЕСЬ

Людям с ограниченными материальными возможностями не обязательно приносить жертвоприношение. Мясо жертвенного животного, раздается родственникам, соседям, малоимущим семьям, сиротам и нуждающимся.

В этой связи, в честь этого величайшего праздника призываю наших братьев и граждан нашей страны оказать благотворительную помощь нуждающимся, сиротам и вдовам, особенно одиноким пожилым людям.

Пусть Всевышний Аллах примет наши молитвы и деяния, а также наши жертвоприношения, совершенные ради Его довольства!