Сегодня аким области Жансеит Туймебаев посетил строящиеся автомобильные трассы Шымкента.

В ближайшее время в городе появятся четыре новые транспортные развязки, которые помогут значительно разгрузить дороги. На их строительство выделено почти три миллиарда тенге.

Первым объектом который посетил аким области в ходе рабочей поездки, стал строящийся подземный тоннель на пересечении улиц Ахунбабаева и Тамерлановского шоссе возле рынка «Бекжан».

Его строительство началось в январе этого года. Глава области лично утверждал проект развязки и поэтому его реализации уделяет особое внимание.

Жансеит Туймебаев: «Это первая в Шымкенте большая современная развязка, поэтому за качеством строительных работ нужно следить особенно внимательно — это поручение городскому отделу транспорта. Этот участок дороги очень важен для города. Всего же у нас будет четыре крупные транспортные развязки и они значительно разрузят городское движение».

Подземный тоннель на улице Ахунбабаева длиной в несколько сотен метров пройдёт под Тамерлановским шоссе. Сегодня эта улица выполняет роль объездной трассы и до реконструкции по ней в сутки проезжало до 90 тысяч автомашин. Новый проект поможет увеличить пропускную способность этого участка дороги до 150-ти -160-ти тысяч автомобилей.

Куатжан Жуматаев, руководитель отдела транспорта и автомобильных дорог Шымкента: «В этом году начали работы смета 1 миллиард 700 миллионов тенге. Всё идёт согласно графику работ. Выкопали котлованы, сейчас делают подпорные сьёмы, они будут заливаться бетоном».

О сроках сдачи руководитель отдела предпочел не говорить, отметив, что объект переходящий.

Другой строительный объект, на котором побывал Жансеит Туймебаев, -дальнейшая прокладка проспекта Астана. После окончания строительства эта дорога так же станет важным разгрузочным узлом областного центра.

«Работы на этом участке дороги начались месяц назад. Это продолжение проспекта Астана. Пока дорога дошла до административного центра, но, согласно генплану, она должна достраиваться. Что это нам даёт? Мы сможем посредством этой дороги соединить автотрассы улиц Тулеметова, Аргымбекова и Жибек Жолы. Эти дороги пересекутся на автомобильном кольце. Строительство трассы до развязки пройдёт в два этапа»- пояснил преимущества проспекта Куатжан Жуматаев.

На первый этап соединения улиц Аргынбекова и проспекта Астана выделено 228 миллионов тенге, часть денег уже освоена. На вторую часть проекта планируется выделить 778 миллионов тенге. Эти деньги планируется до конца освоить уже в следующем году.

Данияр Худайбергенов