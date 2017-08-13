Шымкент – красивый город и мы должны сделать его зеленым

Миллион тюльпанов! Только представьте, как в следующем году с самой ранней весны расцветет Шымкент. Он по праву станет казахстанской столицей этих красивейших первоцветов.

О том, кто решает, где и что сажать в городе мы узнали, что называется, из первых уст. Гульнара Андасова много лет занимается выращиванием растений на шымкентских клумбах и газонах. Эта интересная женщина рассказала нам не только о цветах, но и о том, какие деревья в нашем климате себя чувствуют превосходно, и почему, несмотря ни на что, хвойным в Шымкенте самое место.

Растения — живые

Любимым делом Гульнара Султановна занимается более 30 лет. О растениях она может говорить часами. Слушая ее, ловишь себя на мысли, что каждое растение имеет свой характер, и если человек не нашел точку соприкосновения с простой травинкой, то беда – несмотря на все усилия, подкормку и полив, растение гибнет.

«Любое растение имеет свою душу. Цветы любят, когда с ними разговариваешь, хвалишь их красоту. Они, как будто еще выше начинают тянуться и стараются изо всех сил стать еще краше. Я всегда своим девочкам (сотрудницы «ЛТД-Турмыс») говорю – без души никакого успеха в деле выращивания цветов и деревьев не добиться. И теперь вы, наверное, понимаете, почему практически все городские аллеи и клумбы стоят красивые, нарядные», – рассказала Гульнара Султановна.

Сейчас в Шымкенте, несмотря на протесты многих горожан, высаживают хвойные. Причем приживаются они очень даже неплохо. «В этом году мы высадили 4870 сосен и 21000 туй. Из всех этих деревьев погибло только 7%, а это по агротехническим нормам очень хороший показатель. А когда крымская сосна, у которой длинные иголки, разрастется, вы и сами ощутите, насколько легче станет дышать в городе», – продолжила рассказ моя собеседница.

А как же лиственные? Неужели теперь упор в озеленении сделан исключительно на хвойные? Как выяснилось, нет. «Я считаю, что нужен баланс во всем. Да, лиственным в нашем климате хорошо. Более того, могу сказать, что в нашем климате хорошо любым растениям. У нас и природа, и погода, и почва очень благодатные в этом смысле. И я рада, что у нас нет такого – сажаем только хвойные или только лиственные. Например, в этом году мы высадили 19000 деревьев лиственных пород. А это, согласитесь, немало», – добавила Гульнара Султановна.

Большое внимание в городе уделяется не только газонам и клумбам, но и обочинам дорог. Потому-то на обочинах можно увидеть зеленые газоны и молодые деревца.

«Работу мы эту недавно начали. Конечно, хотелось бы, чтобы все обочины города стояли красивые и зеленые, и по мере возможностей мы стараемся их озеленять. Очень надеюсь, что в следующем году таких обочин у нас будет намного больше», – говорит Гульнара Сультановна.

Создание зеленого дизайна города – это работа не для одного человека, а для огромного коллектива. И в обсуждении проекта озеленения того или иного участка важен каждый голос.

«Это обсуждаем мы, сотрудники предприятия с нашим руководством, руководство представляет эти проекты на суд акимата, и аким города в том числе участвует в обсуждении. Мне очень импонирует, что главе города не безразлично, какие деревья и какие цветы высаживать. Поэтому могу смело сказать, что зеленый облик нашего города – заслуга огромного количества творческих, талантливых людей, увлеченных и очень любящих живую природу», – продолжает Гульнара Андасова.

Модное озеленение

Думаю, этой весной Шымкент никого не оставил равнодушным. Люди с удовольствием снимали на свои смартфоны тюльпановое изобилие, эту роскошь, украсившую город. А жители других городов, разглядывая в соцсетях фотографии и любуясь видеороликами, запечатлевшими шымкентские тюльпаны, говорили с восхищением: «Ну почему шымкентцы могут, а у нас нет». Не исключено, что весной 2018 года городов, в которых будет также много тюльпанов, у нас в стране станет больше. А шымкентские озеленители решились пойти еще дальше (хотя в этой ситуации более применимо слово – больше). И уже этой осенью на всех городских клумбах будет высажено… около миллиона тюльпанов!

«И продержатся они не менее трех недель, – надеется Гульнара Андасова. – Около половины – это луковички тех тюльпанов, которые цвели в городе этой весной. Мы их аккуратно выкопали, обсушили, сохранили. А остальное – прямые поставки из Голландии. Уверена, наш город, символ которого – тюльпан, весной станет огромным тюльпановым морем. Согласитесь, это очень красиво».

Одно плохо – даже голландцы с их страстью к селекционированию так и не научились выводить сорта тюльпанов, которые цвели бы круглый год. Но моя собеседница считает, что это к лучшему: «Природа очень мудра. Не зря ведь на смену первоцветам приходят летние цветы, за ними – осенние. Только представьте, если бы круглый год цвели только нарциссы и тюльпаны. Поначалу это покажется красивым, но со временем надоест и приестся. Так и мы на смену тюльпанам на клумбах высаживаем однолетние цветы, которые цветут едва ли не до самых холодов».

При этом момент замены одних цветов на другие горожане даже заметить толком не успевают – там, где еще вчера стояли увядающие тюльпаны, сегодня красуются катарантусы, сальвии, гвоздики, тагетисы и многие другие цветы. Дизайн каждой клумбы – уже на усмотрение агронома, отвечающего за тот или иной участок. И можно смело сказать, что у наших специалистов вкус очень даже неплохой.

Полив под контролем

Сорокаградусная жара, в плену которой Шымкент находился едва ли не все лето, порядком измучила людей. А каково растениям в такую жару?

«Конечно, им непросто. Тут люди-то можно сказать «вянут», ходят вялые, как вареные и оживают только под кондиционером или душем, что уж о растениях говорить. Раньше, в не столь жаркие дни мы их поливали только один раз в сутки. Но когда температура поднялась выше сорока и даже сорока пяти градусов, мы подключили еще один полив. Сейчас все клумбы города поливаются дважды в день – днем и ночью», – говорит Гульнара Андасова.

А молоденькие деревца растут вопреки жаре. Кто-то из посетителей сайта otyrar.kz заметил, мол растут деревья вопреки заботе людей. Но специалисты «ЛТД-Турмыс» с этим не согласны. «Если бы не наша забота, не ежедневный полив, мы потеряли бы практически все молодые деревца. Поэтому не без гордости могу сказать – в том, что они растут, огромная заслуга всех наших сотрудников. Тех, кто поливает, тех, кто обрабатывает, что очищает землю вокруг них от сорняков, тех, кто убирает мусор и сухую траву у корней», – продолжает Гульнара Андасова.

Историческому названию под стать

Вокруг названия города некоторое время назад велись нешуточные споры. На основе упоминаний о Шымкенте в различных исторических источниках ученые трактуют происхождение его названия по-разному: «город-сад», «зеленый город», «город, окруженный дерном». Например, мнение о связи названия с растением дерн объясняется тем, что слово «Шымкент» состоит из двух корней – тюркского «чим» (шым) – «дерн» и иранского «кент» – «город», «поселение». В другом толковании название берет свое начало от согдийского (иранского) «чиминь-чемень», то есть «луг», «цветущая долина», или с добавлением «кент» – «зеленый (цветущий) город».

Можно сказать, что сейчас город с каждым днем становится все краше.

Можно много спорить о деревьях, которые сейчас высаживают, о цветах, но сложно не согласиться со словами нашего градоначальника: «Шымкент – красивый город и мы должны сделать его зеленым. И одних аллей, скверов и парков мало. Нужно сделать каждый свободный клочок земли зеленым. Посмотрите на те же обочины. Нужно высадить газоны, организовать полив, чтобы и пешеходы и автовладельцы радовались красивым, ровным дорогам и ухоженным обочинам».

Кстати, о газонах. Помню, несколько лет назад нам рассказывали, что газоны сейчас высеиваются новые, не чета старым, по которым было запрещено ходить. Сейчас таблички, грозящие штрафом за прогулки по газонам, почти везде исчезли. Но есть другая проблема.

«Мы понимаем, что хочется посидеть, отдохнуть на травке, но пока менталитет наших людей, увы, не позволяет этого. Если бы вы знали, сколько иной раз мусора приходится вычищать после таких вот посиделок. Здесь тебе и баклажки пустые и стекла от бутылок и бумага, и шелуха от семечек, – сетует Гульнара Султановна. – Если бы люди научились с уважением относиться ко всему, что их окружает, к чужому труду, тогда другое дело. Сейчас же, к сожалению, есть те, кто считает: «После меня хоть трава не расти».

Раз уж наш город становится мегаполисом, то надо менять прежде всего мировоззрение людей. Простая смена статуса ничего не даст. Если мы хотим жить лучше, чтобы нас окружала красота, то и самим надо постараться. Для начала хотя бы не портить то, что уже создано другими. Еще раз хочу подчеркнуть – это относится не ко всем горожанам, только к некоторым. В основной же массе люди к нам относятся очень положительно. Подходят, иногда спрашивают совета по уходу за растениями. А мы с удовольствием делимся своим опытом».

Действительно, как здорово, если бы все мы стали партнерами, занятыми одним делом, результатом которого станет красивый, зеленый, чистый город, яркий, как радуга.

Саида Турсуметова