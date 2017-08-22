Сотрудник органов внутренних дел, сбивший троих человек в Шымкенте, водворен в ИВС. Об этом сообщили в пресс-службе ДВД ЮКО.

«Факт ДТП зарегистрировали в ЕРДР по статье 345 ч.3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами». Назначен ряд экспертиз. Подозреваемый водитель (1985 года рождения) — сотрудник органов внутренних дел, водворен в ИВС. Проводится досудебное расследование», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло во второй половине дня 18 августа по улице Жибек-Жолы на выезде из Шымкента в районе Мартобе. Водитель иномарки, сбивший пешеходов на трассе, скрылся с места происшествия, предварительно скрутив со своего автомобиля номера.

В результате аварии мужчина, 1980 года рождения, скончался на месте происшествия. Еще двое пострадавших: женщина, 1981 года рождения, и семилетний ребенок с полученными травмами доставлены в больницы Шымкента.

Авария произошла на глазах многочисленных прохожих и проезжающих мимо автомобилей. Очевидцы сняли на видео как саму машину, так и пострадавших пешеходов. О том, что предполагаемый виновник наезда — сотрудник полиции, известно не было.