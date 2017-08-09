Сразу две компании приносят жителям шымкентского микрорайона квитанции за вывоз невывезенного мусора. Жители улицы Тулеметова в Каратауском районе Шымкента не могут разобраться ни с квитанциями, ни с компаниями по вывозу ТБО. Мусор не вывозит ни одна из них.

Многочисленные обращения в районный акимат результата не дали. Жители улицы уверяют, что два предпринимателя не могут поделить территорию, где хотят получать прибыль, при этом ничего не делая.

«В акимате нашу проблему игнорируют, говорят — разбирайтесь с теми, кому платите. А кому платить? Оба предприятия уверяют нас, что выиграли тендер. Теперь мы отказались платить, вы скажите: кому нам давать деньги? Мы просто отказываемся что-либо понимать!» — возмущен житель Каратауского района Нургали Оспанов.

В Каратауском акимате о проблеме знают. И даже ответили журналисту, какие компании занимаются вывозом мусора. По версии районного акимата — это ТОО «Спецавторанспорт» и ТОО «Спецкомплекс».

«Это не в нашей компетенции. Мы обращались в эти компании, но они нам сказали: не вмешиваться, сославшись на то, что заключили с жителями договор. Жители сами решают, с какой фирмой договор заключать. Мы не имеем права вмешиваться во внутренние дела предприятия», — заявил заместитель акима Каратауского района Марат Тажибаев.

Правда, названия мусоровывозящих компаний и вовсе повергли жителей в изумление! Им приходят квитанции от ТОО «Экотранс строй» и ТОО «Жан Мейир»!

Жители улицы Тулеметова очень хотят узнать — какая из четырех заявленных компаний все же вывезет мусор из их микрорайона? Добиться внятных ответов в районном акимате шымкентцы не надеются, и собрались идти за помощью к городскому акиму.