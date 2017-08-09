Сразу две компании приносят жителям шымкентского микрорайона квитанции за вывоз невывезенного мусора

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Шымкентцы отказываются сотрудничать с мусоровывозящей компанией

Сразу две компании приносят жителям шымкентского микрорайона квитанции за вывоз невывезенного мусора. Жители улицы Тулеметова в Каратауском районе Шымкента не могут разобраться ни с квитанциями, ни с компаниями по вывозу ТБО. Мусор не вывозит ни одна из них.

Многочисленные обращения в районный акимат результата не дали. Жители улицы уверяют, что два предпринимателя не могут поделить территорию, где хотят получать прибыль, при этом ничего не делая.

 

«В акимате нашу проблему игнорируют, говорят — разбирайтесь с теми, кому платите. А кому платить? Оба предприятия уверяют нас, что выиграли тендер. Теперь мы отказались платить, вы скажите: кому нам давать деньги? Мы просто отказываемся что-либо понимать!» — возмущен житель Каратауского района Нургали Оспанов.

В Каратауском акимате о проблеме знают. И даже ответили журналисту, какие компании занимаются вывозом мусора. По версии районного акимата — это ТОО «Спецавторанспорт» и ТОО «Спецкомплекс».

«Это не в нашей компетенции. Мы обращались в эти компании, но они нам сказали: не вмешиваться, сославшись на то, что заключили с жителями договор. Жители сами решают, с какой фирмой договор заключать. Мы не имеем права вмешиваться во внутренние дела предприятия», —  заявил заместитель акима Каратауского района Марат Тажибаев.

Правда, названия мусоровывозящих компаний и вовсе повергли жителей в изумление! Им приходят квитанции от ТОО «Экотранс строй» и ТОО «Жан Мейир»!

Жители улицы Тулеметова очень хотят узнать — какая из четырех заявленных компаний все же вывезет мусор из их микрорайона? Добиться внятных ответов в районном акимате шымкентцы не надеются, и собрались идти за помощью к городскому акиму.

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1 Комментарий Включено "Сразу две компании приносят жителям шымкентского микрорайона квитанции за вывоз невывезенного мусора"

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Dinara Musabaeva

Позор тому акимату, которому ТООшки могут сказать «не вмешивайтесь, это не ваше дело!» Чем вы тогда интересно занимаетесь, если не решаете проблемы граждан? С этими 2 горе-компаниями жители Кайтпаса уже нахлебались сполна. Как результат — подвешенные на деревьях, на заборах, уложенные на крыши сараев пакеты с мусором. Это типичная картина для Кайтпаса уже последние месяцы, в жару. А эта вонь! Если Экотранс и Жан меир не выполняют свои обязательства не акимат ли должен разбираться в таких делах? Или им пофиг что микрорайон погряз в мусоре?

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