Сразу две компании приносят жителям шымкентского микрорайона квитанции за вывоз невывезенного мусора. Жители улицы Тулеметова в Каратауском районе Шымкента не могут разобраться ни с квитанциями, ни с компаниями по вывозу ТБО. Мусор не вывозит ни одна из них.
Многочисленные обращения в районный акимат результата не дали. Жители улицы уверяют, что два предпринимателя не могут поделить территорию, где хотят получать прибыль, при этом ничего не делая.
«В акимате нашу проблему игнорируют, говорят — разбирайтесь с теми, кому платите. А кому платить? Оба предприятия уверяют нас, что выиграли тендер. Теперь мы отказались платить, вы скажите: кому нам давать деньги? Мы просто отказываемся что-либо понимать!» — возмущен житель Каратауского района Нургали Оспанов.
В Каратауском акимате о проблеме знают. И даже ответили журналисту, какие компании занимаются вывозом мусора. По версии районного акимата — это ТОО «Спецавторанспорт» и ТОО «Спецкомплекс».
«Это не в нашей компетенции. Мы обращались в эти компании, но они нам сказали: не вмешиваться, сославшись на то, что заключили с жителями договор. Жители сами решают, с какой фирмой договор заключать. Мы не имеем права вмешиваться во внутренние дела предприятия», — заявил заместитель акима Каратауского района Марат Тажибаев.
Правда, названия мусоровывозящих компаний и вовсе повергли жителей в изумление! Им приходят квитанции от ТОО «Экотранс строй» и ТОО «Жан Мейир»!
Жители улицы Тулеметова очень хотят узнать — какая из четырех заявленных компаний все же вывезет мусор из их микрорайона? Добиться внятных ответов в районном акимате шымкентцы не надеются, и собрались идти за помощью к городскому акиму.
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1 Комментарий Включено "Сразу две компании приносят жителям шымкентского микрорайона квитанции за вывоз невывезенного мусора"
Позор тому акимату, которому ТООшки могут сказать «не вмешивайтесь, это не ваше дело!» Чем вы тогда интересно занимаетесь, если не решаете проблемы граждан? С этими 2 горе-компаниями жители Кайтпаса уже нахлебались сполна. Как результат — подвешенные на деревьях, на заборах, уложенные на крыши сараев пакеты с мусором. Это типичная картина для Кайтпаса уже последние месяцы, в жару. А эта вонь! Если Экотранс и Жан меир не выполняют свои обязательства не акимат ли должен разбираться в таких делах? Или им пофиг что микрорайон погряз в мусоре?