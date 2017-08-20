Студентами стали…

И без того горячее лето-2017 года в первой половине августа было «подогрето» нешуточными страстями «по образованию». Таких общественных потрясений у нас в стране давно не было.

Все дело в том, что тысячи абитуриентов Казахстана, соискателей образовательных грантов, получившие на ЕНТ высокие баллы, не нашли своих фамилий в списках студентов-первокурсников институтов и университетов республики. Люди, большей частью родители абитуриентов, недоумевали: почему, по какому праву?

Телеканал ktk.kz сообщил, что родители абитуриентов устроили бунт возле Министерства образования РК. Около 100 человек пытались пробиться на прием к руководителю ведомства. Это родители абитуриентов, не получивших образовательные гранты. В Астану все эти люди приехали из разных уголков страны. Мамы и папы были недовольны распределением грантов. Возможность бесплатно обучаться, по их словам, получили выпускники, не прошедшие пороговый балл на ЕНТ. Тогда как их дети, набравшие по 120 баллов и выше, остались за бортом.

Удивительно, нет, в данном случае – просто возмутительно то, что на специальность «Общая медицина» прошел абитуриент с 51 баллом. А тот, у кого 121 балл, тот на эту же специальность не прошел. Почему? Да потому что тот, у которого 51, является обладателем знака «Алтын белгi».

Пользователь сайта otyrar.kz по имени Арзу написала: «Моя дочь набрала 116 баллов, ее в базе нет. Есть ученики, которые набрали 108 и ниже, они есть в списке. Потом в этом году говорили, что алтын белги не имеет никакой роли, если «алтынбелгиец» набрал меньше, чем обычный ученик, то ученик должен был пройти первым. Получается, что весь год родителям говорили неправду».

Да, причем тут «Алтын белгi»?! Ведь еще в начале года в Министерстве образования и науки заявили, что «алтынбелгийцы» будут поступать в вузы на равных условиях с другими выпускниками школ. Какая короткая память у наших чиновников…

Массово возмутились родители не только в Астане, но и в Алматы. Что уж говорить про социальные сети… Там страсти просто кипели, да и кипят до сих пор. Людей больше всего возмущает, как человек, набравший 50-60 баллов, вообще смог получить знак «Алтын белгi»?! Неплохо бы такие школы проверить.

Жаль, что возмущенные родители не смогли попасть на прием лично к министру образования Ерлану Сагадиеву. Они смогли встретиться только с директором Национального центра тестирования. Но и тот ушел по-быстрому. Весь «удар» принял на себя юрист министерства.

«Данный законопроект мы обсудили со всеми госорганами. Это было в феврале-марте 2017 года, – пояснил телеканалу ktk.kz начальник юридического департамента МОН РК Галымжан Джумашев. – В апреле, согласно постановлению правительства, мы в Мажилис внесли законопроект. Мы думали, что до сентября этот законопроект примем. Не приняли. Законопроект до сих пор обсуждается в мажилисе. Понимаете? Вот в чем проблема». То есть, хотим мы того или нет, но обладатели знака «Алтын белгі» по действующему закону являются льготной категорией. А в понедельник 14 августа был опубликован новый список обладателей образовательных грантов. В этом году государство выделило 37 932 гранта, это на 6 тысяч больше, чем годом ранее, сообщило издание «Егемен Қазақстан». Из них 35 082 гранта для приема на первый курс (по очной форме обучения – 34 782, по заочной – 300 грантов), 2 850 мест – на подготовительные отделения вузов.

Обратите внимание на приоритеты! Из общего числа 13 670 грантов предусмотрены на технические и технологические специальности, 8 235 грантов – на педагогические, 2 682 гранта – на сельскохозяйственные и ветеринарные специальности, 3150 грантов – на медицинские специальности.

При этом расширен перечень вузов, допущенных к размещению госзаказа. В конкурсе на присуждение образовательных грантов принимают участие 63169 человек, в том числе 49858 человек с казахским языком обучения, 13311 – с русским языком обучения. В конкурсе по квоте на обучение студентов в рамках проекта «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» принимают участие 9148 человек. Очень красноречивые цифры. Надо только пристальнее к ним присмотреться. Министр образования и науки Ерлан Сагадиев пообещал недовольным распределением образовательных грантов, что каждую жалобу в министерстве рассмотрят в индивидуальном порядке. «Мы сделаем новый список, исключим оттуда «Алтын белгі», – пообещал министр. – «Алтын белгі» профинансируем за счет университетов, резервов. Но это не значит, что все получат гранты. Обладателю «Алтын белгі» дадут отдельный грант. Это место освобождается и отдается следующему по списку. На процесс поступления это никак не повлияет, работа будет проведена в течение этой недели».

Выделить дополнительные гранты для тех абитуриентов, которые набрали высокий балл, но не прошли по конкурсу, попросит вузы Министерство образования. Напомним, Национальный центр тестирования открыл общественную приемную по разъяснению результатов ЕНТ. Уже действует горячая линия по телефонам (7172) 69-50-76 и 69-52-61 в Астане.

По абитуриентам, которые получили особо высокие баллы, Министерство будет ходатайствовать перед вузами о выделении грантов вузов. Дополнительно в этом году Министерство добилось возможности выделения грантов акимами областей на текущий год.

«Ни один абитуриент без внимания не останется!», – пообещали в МОН РК.

Напомним, это же касается и учащихся, которые намерены получить образование и профессию в профколледжах страны. И напоследок еще одно замечание по поводу. Вы заметили, пересмотр количества грантов для абитуриентов – это победа родителей, не захотевших мириться с явной несправедливостью. Выходит, можно у нас добиться справедливости? Или как?

Фарида Шарафутдинова