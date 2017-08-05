Транспортники Шымкента отмечают профессиональный праздник

Первое воскресенье августа — профессиональный праздник работников транспорта. Несмотря на это, работать меньше пассажирские автобусы в третьем мегаполисе страны не станут.

Рабочий день водителя автобуса начинается в пять утра. Перед выездом на маршрут необходимо проверить автобус, пройти медосмотр, получить путевой лист и допуск к работе у механика автопарка. Дежурный проверяет все — от наличия масла и воды до работы фар, габаритных огней, тормозной системы и чистоты. Стакан горячего чая, небольшой перекус и можно отправляться на маршрут.

«Работа водителей общественного транспорта Шымкента заканчивается глубокой ночью. Работа эта нелегкая. Пассажиры попадаются разные, у каждого свой характер. Пробки, летняя жара и зимний холод усложняют работу. Водители имеют хорошую выдержку и терпение. Все, конечно, бывает, ругают нас часто, но и хвалят порой», — рассказывает Дархан Каюпов, председатель ассоциации «Южавтотранс».

Детское увлечение переросло в профессию. Ержан Калмырзаев за баранкой автобуса 10 лет. Сегодня он работает по 65 маршруту. Мечту детства реализовать не так сложно, труднее удержаться самому. Особенно если речь идет о городском общественном транспорте. Не каждый готов быть между ситуацией на дорогах и недовольством пассажиров. И, наконец, у многих просто не выдерживают нервы и психика.

«Я с детства любил технику. Сменил не одну работу. И только когда устроился водителем автобуса, сразу понял — это мое призвание. Уже 10 лет работаю водителем. Это мой второй автобус. Моя мечта — сесть за руль новенького автобуса. Мне эта работа по душе, правда!» — говорит Ержан Калмырзаев, водитель маршрута №65 г. Шымкента.

К концу смены водитель сильно устает. Тех, для кого переутомление не отражается на качестве работы и уровне сервиса, в день работников транспорта награждают грамотами и нагрудными медалями. В Шымкенте отметили 40 водителей из 28 компаний — механиков, диспетчеров и контролеров.

Среди них есть и ветераны с 40 летнем стажем, которые были удостоены звания «Ветеран труда» и награждены медалями. В номинации «Уважаемый водитель» награждены два водителя с 35 летним стажем, не забыли и о восьми лучших водителях на пенсии.

Бахром Абдуллаев