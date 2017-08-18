В Центре обслуживания предпринимателей «Онтустик» в ЮКО новый гендиректор

Приказом руководителя Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области на должность генерального директора ТОО «Центр обслуживания предпринимателей «ONTUSTIK» назначен Умирзаков Гани Арипович.
Представив генерального директора коллективу товарищества, руководитель Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области Батырхан Курмансеит пожелал ему успехов в предстоящей работе и обозначил задачи ТОО «Центр обслуживания предпринимателей «ONTUSTIK» на будущее.
Г. А. Умирзаков родился в 1978 году. Образование высшее, окончил факультет экономики и управления университета «Сельджук» в Турции, по специальности экономика. Владеет пятью языками.
Трудовую деятельность начал в 2001 году менеджером по продажам ТОО «Амиантит Казпайп». В 2005-2013 годы работал менеджером по логистике ТОО «Олам Казахстан ЛТД», директором ТОО «Ас-Ар ЛТД и К».
С августа 2014 года по сегодняшний день занимал должности директора ТОО «Центр обслуживания предпринимательства Шардаринского района», директора Сайрамского филиала, заместителя генерального директора, исполняющего обязанности генерального директора ТОО «Центр обслуживания предпринимателей «ONTUSTIK».
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